中職／改當「北方王者」王躍霖感性告別桃猿隊友與球迷

昨日中職暌違9年再度有交易案出現，由富邦悍將與樂天桃猿達成一筆2換2的交易，分別為富邦投手楊彬、野手楊晉豪，與樂天投手王躍霖、野手林澤彬進行互換，而王躍霖本日也在Instagram上向隊友球迷們道別。

王躍霖於2015年旅美回台，並在該年參與中職選秀被樂天桃猿的前身Lamigo桃猿選中，之後便成為三連霸的主力牛棚要角，在桃猿共出賽265場57次中繼成功與11次救援成功於2017年獲得中繼王。

得知被交易改當「北方王者」後，王躍霖本日也在Instagram上感性發文先向隊友們致上感謝：「各位好，謝謝大家及教練團對我的照顧與幫助，從2015年加入球隊後，跟著大家經歷過各種戰役，輸贏都在一起，培養了革命情感我也非常喜歡桃猿隊，大家互相幫忙、提攜團結在一起，雖然我不跟大家不再是隊友了，但依然希望情感不散繼續當朋友，持續在球場努力。」

告別完隊友後，並向球迷們這8年來每次登板都為他加油吶喊：「謝謝你們給我勇氣，我先轉車了，這次沒法跟大家一起向前行，很高興與大家一起有這幾年奮鬥的時光。」接著在結果寫下：「謝謝隊友、球迷、教練團，現在起我是富邦悍將王躍霖請多指教。」