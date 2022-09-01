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中職／桃猿8新秀全搞定 一指捕手宋嘉翔簽約金520萬
樂天桃猿隊今年季中選秀8名新人全數完成簽約，第一指名、穀保家商捕手宋嘉翔簽約金520萬元，另外激勵獎金130萬元、一軍月薪9萬元。
猿隊今年選進的8人全是高中畢業生，第二輪指名的平鎮高中強打陳佳樂擁有不可多得的打擊身手，球團提供陳佳樂簽約金410萬元、一軍月薪8萬元附帶130萬元的激勵獎金。
第三、第四輪指名都是來自穀保的投手，第三輪強力右投劉家翔簽約金310萬元、一軍月薪7.5萬元並附帶80萬元的激勵獎金；第四輪左投手邱緯綸，簽約金215萬元、一軍月薪7萬元並附帶90萬元的激勵獎金。
第五輪指名的外野左打林耀煌來自高苑工商，鎮守中外野大關，簽約金208萬元、一軍月薪8萬元；第六輪指名大理高中內野新星董順傑身手敏捷，簽約金135萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金60萬元。
第七輪指名三民高中的投打「二刀流」洪敏暘，簽約金80萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金60萬元；第八輪指名的陽明高中強投舒治浩簽約金內容暫不公布，一軍月薪8萬元附帶激勵獎金60萬元。
樂天桃猿球團表示，八位閃亮新星都已辦妥入團相關程序，而宋嘉翔與舒治浩安心為國出征，期待正式披上桃猿戰袍的那天，投入中職戰場，成為勇敢樂天的桃猿男兒。
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