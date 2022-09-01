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日職／「其實做得到嘛」 BIGBOSS大讚清宮關鍵跑壘

聯合新聞網／ 綜合報導
清宮幸太郎靠著西武投手暴投跑回超前分，大膽的跑壘判斷獲得總教練新庄的稱讚。圖擷取自twitter
清宮幸太郎靠著西武投手暴投跑回超前分，大膽的跑壘判斷獲得總教練新庄的稱讚。圖擷取自twitter

太平洋聯盟8月31日由日本火腿隊上西武獅的比賽，雙方在前6局維持2比2的僵持局面。直到七局上半，火腿才終於靠著串連安打，加上西武的暴投奪下領先，終場就以4比2獲勝。而跑回超前分的清宮幸太郎，賽後則獲得總教練「BIGBOSS」新庄剛志的盛讚。

根據日本媒體「體育日本」報導，西武在第七局換上水上由伸登板後援，然而他雖然很快抓到兩個出局數，卻接連被清宮幸太郎、近藤健介敲出安打，形成一、三壘有人的危機。此刻他又在面對松本剛時出現暴投，讓三壘上的清宮幸太郎拔腿狂奔回本壘取得超前分。一壘的近藤也衝上二壘，隨後再靠著松本的適時安打再攻下分數。

新庄監督賽後對清宮的關鍵跑壘讚不絕口，表示「那真的很好，非常非常棒」。並且指出「教練應該是叫他先停，所以他是靠著本能反應行動的。雖然（清宮）有時會有相當糟糕的跑壘失誤，但這不也是能做得到嗎」。

目前火腿隊已經打完119場比賽，戰績為46勝70敗3和，勝率僅有3成97，且確定無法在本季達到五成以上的勝率。排名第一的西武雖然輸球，不過因為第二名的軟銀在同日比賽敗給羅德的關係，仍暫時保住龍頭位置。在彼此差距都不大的情況下，最後冠軍及季後賽由哪些球隊出線仍是未定之天。

日本

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