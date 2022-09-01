U15世界盃／張耀允5局封鎖 中華隊複賽首戰完封波多黎各

台灣隊今天U15世界盃棒球賽複賽首戰靠著古定玄3安、3打點火燙表現，加上先發投手張耀允5局無失分與牛棚壓制對手打線，全場僅被敲2安，台灣隊最終以9比0輕取波多黎各。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，共13隊參賽，分成3組進行單循環賽，取分組前2晉級複賽（超級循環賽），並將兩隊間的對戰成績帶入複賽，A組除了台灣隊，還有墨西哥、捷克、古巴，台灣隊小組賽唯一的1敗就是輸給古巴，帶著1敗前進複賽，而古巴隊則是3戰全勝晉級。

複賽將與其他2組進行交叉循環賽，複賽前2名隊伍晉級冠軍戰，第3、4名球隊進行季軍戰，台灣複賽首戰對手為波多黎各。

台灣隊首局趁著波多黎各投手控球不穩，靠著2個保送和觸身球，攻占滿壘，江庭毅高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點，台灣隊趁著對手失誤，加上古定玄安打，單局一口氣添得5分。

3局上古定玄在二、三壘有人情況下，再度揮出安打且帶有1分打點，台灣隊5局上攻勢再起，靠著3支安打，搶下2分，拉開比分，第6局再追加1分，最終就以9比0勝出，複賽首勝到手，明天將與日本隊交手。

台灣隊先發投手張耀允投5局無失分，僅讓波多黎各打線擊出1支安打，另有1次保送和2次三振，摘下勝投，而後援登板的陽善同、簡劭恩各投1局，聯手壓制對手，後續僅被敲出1安。

台灣隊打線此役以黃彥綸、古定玄表現最佳，單場3安打猛打賞，古定玄另貢獻3分打點，蔡琞傑則繳出2安、2打點成績。