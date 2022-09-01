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中職／林安可關鍵安 統一獅逆轉擊敗兄弟

中央社／ 台北31日電

中華職棒統一獅今天8局上靠著林安可、林岱安安打，單局攻下4局逆轉，最終以7比5擊敗中信兄弟，林安可單場2安、3打點，獲選為單場MVP。

中信兄弟賽前3連勝，今天在主場台中洲際棒球場出戰統一獅，先發投手鄭凱文首局遭遇亂流，三振獅隊邱智呈後，被林靖凱、潘傑楷、胡金龍連3棒敲安，丟1分， 隨後林子豪高飛犧牲打、林安可二壘安打，幫助獅隊取得3比0領先。

兄弟隊打線隨即在1局下還以顏色，展開一輪猛攻、搶下4分，以4比3反超，第6局兄弟隊岳東華二壘安打開啟球隊攻勢，王威晨安打送回壘上跑者，拉開比分。

鄭凱文度過首局亂流後，第2至6局僅被擊出1安，7局上被敲出安打和送出保送後，兄弟隊換上投手蔡齊哲救火，靠著三振化解危機。

兄弟隊第8局改派楊志龍中繼，獅隊趁機攻占滿壘，林安可適時擊出安打帶有2分打點，一舉扳平戰局，林岱安隨後安打延續攻勢，加上林祖傑高飛犧牲打，再將比分拉開至7比5，獅隊最終就以2分差收下勝利，由中繼1局無失分的楊孟沅收下勝投。

獅隊全場揮出11支安打，林安可單場2安、3打點，獲選為單場MVP。

林安可 統一獅

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