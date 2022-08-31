中職／休息再引擎發動 林智勝298轟棒打猿隊直呼難

味全龍隊林智勝今天敲出生涯第298號全壘打，幫助球隊以4：4與樂天桃猿隊握手言和，比賽因雨暫停多次，林智勝攤在椅子上的畫面被轉播鏡頭捕捉，他笑說：「是休息，等等再發動引擎。」

林智勝在3局下棒打猿隊先發投手翁瑋均，觀察到因久未先發，翁瑋均球速有些下降，就把擊球點往前面帶，「原本只想推進跑者，沒想到剛好越過牆，也是全壘打。」

這一棒一度幫助龍隊取得4：3領先，但4局上猿隊追平，比賽打完6局後因雨裁定平手，但也確定林智勝這一轟不會留在保留比賽裡，林智勝表示，樂天是很強的球隊，要當成冠軍賽去打，「要贏他們不可以有一點閃失，也告訴隊友，把它當冠軍賽打，會有意想不到的結果。」

林智勝在今年8月敲出4轟，成為單月MVP強力競爭者，單季累積9轟也並列聯盟第二多，林智勝記得自己過往在8月都打得不錯，「身體熱得比較開，希望延續下去。」確實如此，林智勝生涯298轟裡，有54轟是在8月敲出，是所有月份中最多。

今天比賽多次因雨暫停，加上人工草皮不用整理，暫停到恢復比賽的時間很短，林智勝也第一次遇過這樣的狀況，「精神狀態要拉起來真的有點難，專注起來又下大雨，休息後又要馬上上去，要馬上拉回來真的有點難。」