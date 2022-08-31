中職／休息再引擎發動 林智勝298轟棒打猿隊直呼難

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍打者林智勝擊出生涯第298隻全壘打，賽後拿球合影。記者陳正興／攝影
味全龍打者林智勝擊出生涯第298隻全壘打，賽後拿球合影。記者陳正興／攝影

味全龍隊林智勝今天敲出生涯第298號全壘打，幫助球隊以4：4與樂天桃猿隊握手言和，比賽因雨暫停多次，林智勝攤在椅子上的畫面被轉播鏡頭捕捉，他笑說：「是休息，等等再發動引擎。」

林智勝在3局下棒打猿隊先發投手翁瑋均，觀察到因久未先發，翁瑋均球速有些下降，就把擊球點往前面帶，「原本只想推進跑者，沒想到剛好越過牆，也是全壘打。」

這一棒一度幫助龍隊取得4：3領先，但4局上猿隊追平，比賽打完6局後因雨裁定平手，但也確定林智勝這一轟不會留在保留比賽裡，林智勝表示，樂天是很強的球隊，要當成冠軍賽去打，「要贏他們不可以有一點閃失，也告訴隊友，把它當冠軍賽打，會有意想不到的結果。」

林智勝在今年8月敲出4轟，成為單月MVP強力競爭者，單季累積9轟也並列聯盟第二多，林智勝記得自己過往在8月都打得不錯，「身體熱得比較開，希望延續下去。」確實如此，林智勝生涯298轟裡，有54轟是在8月敲出，是所有月份中最多。

今天比賽多次因雨暫停，加上人工草皮不用整理，暫停到恢復比賽的時間很短，林智勝也第一次遇過這樣的狀況，「精神狀態要拉起來真的有點難，專注起來又下大雨，休息後又要馬上上去，要馬上拉回來真的有點難。」

林智勝 樂天桃猿 翁瑋均

延伸閱讀

中職／3分砲轟桃猿 林智勝：當作冠軍賽在打

中職／樂天桃猿、味全龍因雨裁定和局 林智勝獲選單場MVP

中職／因雨4度暫停後猿龍戰裁定平手 林智勝298轟落袋

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

相關新聞

中職／因雨4度暫停後猿龍戰裁定平手 林智勝298轟落袋

今晚樂天桃猿隊與味全龍之戰，形同天母棒球場排水測試賽，比賽打了6局、因雨暫停4次，累計延誤45分鐘，雙方球員都累了，最終...

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

「大師兄」林智勝生涯第298轟出爐！今晚味全龍隊在天母主場與樂天桃猿隊交手，龍隊在3局下面對1：3落後，林智勝一棒逆轉比...

中職／3分砲轟桃猿 林智勝：當作冠軍賽在打

中華職棒味全龍老將林智勝今天面對樂天桃猿敲出3分砲，生涯298轟出爐，林智勝表示，由於桃猿隊投手和打擊都很強，因此當作冠...

中職／樂天桃猿、味全龍因雨裁定和局 林智勝獲選單場MVP

中職味全龍今天與樂天桃猿交手，龍隊先靠著林智勝3分砲逆轉，桃猿隊成晉4局上又敲追平分安打，比賽4度因雨暫停，6局結束，裁...

中職／猛獅拉尾盤4分逆轉 陳韻文124次救援追平凱薩

中信兄弟、統一獅隊今晚在台中洲際球場交手，獅隊洗了一場三溫暖，1局上猛攻3分後又被逆轉，直到8局上的4分大局才又還以顏色...

中職／猿龍戰打4局就因雨三度中斷 鋼龍無奈丟止滑粉

受到颱風外圍環流影響，今晚在天母球場的味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，4局還沒打完就三度因雨暫停，帆布蓋了又掀、球員上上下下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。