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中職／踩不出水花打打停停 葉君璋笑言：場地太好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿與味全龍之戰，因雨勢不斷，由主審裁定比賽裁定兩隊4:4和局收場，龍隊總教練葉君璋與猿隊總教練曾豪駒握手言和。記者陳正興／攝影
樂天桃猿與味全龍之戰，因雨勢不斷，由主審裁定比賽裁定兩隊4:4和局收場，龍隊總教練葉君璋與猿隊總教練曾豪駒握手言和。記者陳正興／攝影

強颱逼近、氣候不穩，今晚在天母球場的味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，因雨4度暫停，雙方球員上上下下，最終還是在6局結束以4：4裁定平手，龍隊總教練葉君璋表示：「對投手來說滿辛苦的。」

天母球場排水系統出名的好，但也苦了工作人員，今天雨勢忽大忽小，導致帆布蓋了又掀，不用等太久就可以重新開打，但6局打完還是宣告裁定。

葉君璋在6局上打完時曾上場跟裁判溝通，建議乾脆不要蓋帆布，「雨停就打，沒停就下來，盡量去打，不然光蓋帆布的時間就夠打完了，但規定上好像不行。」

比賽打打停停，球員也辛苦，葉君璋先開玩笑說：「場地太好了，沒有辦法。」還透露有叫打擊教練張泰山上去踩踩看，結果沒有濺出水花。

隨後葉君璋也認真說道：「颱風天雨勢本來就難停，一直準備，投手也很辛苦，裁定對雙方都是好事。」

此役因雨中斷4次，3局下中斷8分鐘，4局上兩度中斷分別是17、16分鐘，6局上打完也有1次中斷4分鐘，龍隊先發投手鋼龍因比賽打打停停，一度怒丟止滑粉包發洩，總計投5局用了111球，被敲8支安打丟掉4分，表現不算理想。

葉君璋表示，雨勢對鋼龍來說應該也是有影響，無法很專注去投，加上比賽打打停停，「不過還是想辦法。」

樂天桃猿與味全龍之戰，因雨勢不斷，由主審裁定比賽裁定兩隊4:4和局收場。記者陳正興／攝影
樂天桃猿與味全龍之戰，因雨勢不斷，由主審裁定比賽裁定兩隊4:4和局收場。記者陳正興／攝影

葉君璋 樂天桃猿 味全龍

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