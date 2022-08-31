中職／猛獅拉尾盤4分逆轉 陳韻文124次救援追平凱薩

中信兄弟、統一獅隊今晚在台中洲際球場交手，獅隊洗了一場三溫暖，1局上猛攻3分後又被逆轉，直到8局上的4分大局才又還以顏色，最終以7：5逆轉成功，守護神陳韻文更以2局無失分表現，奪得生涯第124次救援成功，追平獅隊退役洋投凱薩，並列史上第2。

1局上獅隊趁著兄弟先發投手鄭凱文不穩，1出局後狂敲4支安打，中間夾著林子豪1支高飛犧牲打，而胡金龍、林安可的安打各帶有1分打點。

1局下換兄弟打線馬上貢獻，王威晨、江坤宇敲安，1出局後許基宏保送上壘，陳子豪在滿壘時敲出二壘打，攻下2分，隨後陳文杰觸身球又滿壘，福來喜敲安1分打點追平，岳東華的滾地球雖然造成跑者出局，但也推進回超前分。

6局下兄弟再添1分，岳東華敲出二壘安打後，岳政華犧牲觸擊送上三壘，王威晨敲安多添1分，但還不夠保險。

8局上1出局後，獅隊用4支安打加上2次四壞保送串連攻勢，打了整整一輪，林安可的2分打點安打追平比數，林岱安滿壘時敲安打回勝利打點，林祖傑高飛犧牲打追加1分。

陳韻文8局下提早打卡上班，連飆3K，9局下再次連續解決3人，25球投完2局，拿下本季第9次救援成功，生涯救援成功數字則追平凱薩，下個目標是總教練林岳平保有的129次聯盟紀錄。