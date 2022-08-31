中職／樂天桃猿、味全龍因雨裁定和局 林智勝獲選單場MVP

中央社／ 台北31日電
味全龍打者林智勝擊出生涯第298隻全壘打，賽後拿球合影。聯合報系記者陳正興／攝影
味全龍打者林智勝擊出生涯第298隻全壘打，賽後拿球合影。聯合報系記者陳正興／攝影

中職味全龍今天與樂天桃猿交手，龍隊先靠著林智勝3分砲逆轉，桃猿隊成晉4局上又敲追平分安打，比賽4度因雨暫停，6局結束，裁定兩隊4比4握手言和，林智勝獲選單場MVP。

味全龍今天在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿，受強颱軒嵐諾外圍環流影響，現場雨勢忽大忽小，比賽4度暫停，合計45分鐘。

龍隊洋投鋼龍（Drew Gagnon）今天首局就遭樂天桃猿打線砲轟，林立選到保送後，郭嚴文揮出個人本季首發全壘打，率隊以2比0領先。

龍隊2局下發動攻勢，吉力吉撈．鞏冠獲得保送後，李凱威敲安，趁著桃猿隊發生失誤，吉力吉撈．鞏冠跑回本壘得分；而桃猿隊3局上靠著林泓育二壘安打，將比分拉開至3比1。

龍隊40歲老將林智勝3局下敲出3分砲，生涯第298轟出爐，幫助球隊以4比3反超，而桃猿隨後靠著成晉4局上安打，扳成平手。

龍隊5局下在攻占滿壘情況下空手而歸，錯失超前機會，6局結束，現場再度飄雨，最終主審裁定兩隊以4比4握手言和，林智勝2打數1安打，另有1次保送，貢獻3分打點，賽後獲選單場MVP。

味全龍總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，比賽打打停停對投手也是負擔，「一直準備對他們來講也是很辛苦」。

龍隊洋投鋼龍此役投5局用111球、失4分，被敲8安，送出3次保送，葉君璋也為鋼龍緩頰，下雨可能也會影響投手投球專注度。

樂天桃猿 林智勝 味全龍

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