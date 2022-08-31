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中職／因雨4度暫停後猿龍戰裁定平手 林智勝298轟落袋
今晚樂天桃猿隊與味全龍之戰，形同天母棒球場排水測試賽，比賽打了6局、因雨暫停4次，累計延誤45分鐘，雙方球員都累了，最終雨勢不斷，宣告以4：4握手言和。
受到颱風外圍環流影響，台北雨勢忽大忽小，前4局還沒打完，就3度因雨暫停，3局下1次、4局上2次，分別中斷了8分鐘、17分鐘、16分鐘，第3次中斷的中間，帆布撤一半又下雨，已經上場熱身的鋼龍丟掉止滑粉包無奈又走下場；加上5局下打完比賽又因雨延誤4分鐘。
6局下2出局現場又下起大雨，主審一度比出暫停手勢，但現場球員沒打算移動，林立更是比出繼續打的動作，還是把6局下打到完，但雨勢再度轉大，最終決定比賽不再繼續，就以平手裁定。
龍隊林智勝的生涯第298轟也確定落袋，不至於因保留比賽出現變數，他在3局下轟出的三分砲，一度幫助龍隊逆轉以4：3領先，不料4局上猿隊靠林立敲安加盜壘成功，成晉再敲安打追平比數。
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