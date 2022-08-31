聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／因雨4度暫停後猿龍戰裁定平手 林智勝298轟落袋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝敲出生涯第298轟。記者陳正興／攝影
味全龍隊林智勝敲出生涯第298轟。記者陳正興／攝影

今晚樂天桃猿隊與味全龍之戰，形同天母棒球場排水測試賽，比賽打了6局、因雨暫停4次，累計延誤45分鐘，雙方球員都累了，最終雨勢不斷，宣告以4：4握手言和。

受到颱風外圍環流影響，台北雨勢忽大忽小，前4局還沒打完，就3度因雨暫停，3局下1次、4局上2次，分別中斷了8分鐘、17分鐘、16分鐘，第3次中斷的中間，帆布撤一半又下雨，已經上場熱身的鋼龍丟掉止滑粉包無奈又走下場；加上5局下打完比賽又因雨延誤4分鐘。

6局下2出局現場又下起大雨，主審一度比出暫停手勢，但現場球員沒打算移動，林立更是比出繼續打的動作，還是把6局下打到完，但雨勢再度轉大，最終決定比賽不再繼續，就以平手裁定。

龍隊林智勝的生涯第298轟也確定落袋，不至於因保留比賽出現變數，他在3局下轟出的三分砲，一度幫助龍隊逆轉以4：3領先，不料4局上猿隊靠林立敲安加盜壘成功，成晉再敲安打追平比數。

天母球場味全龍、樂天桃猿隊之戰，猿隊成晉敲出追平安打。記者陳正興／攝影
天母球場味全龍、樂天桃猿隊之戰，猿隊成晉敲出追平安打。記者陳正興／攝影
味全龍打者林智勝（右）擊出生涯第298支全壘打，賽後樂天桃猿總教練曾豪駒（左）上前致意。記者陳正興／攝影
味全龍打者林智勝（右）擊出生涯第298支全壘打，賽後樂天桃猿總教練曾豪駒（左）上前致意。記者陳正興／攝影
樂天桃猿與味全龍大戰，因雨勢不停，六局提前結束，雙方握手言和。記者陳正興／攝影
樂天桃猿與味全龍大戰，因雨勢不停，六局提前結束，雙方握手言和。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者郭嚴文擊出兩分打點全壘打。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者郭嚴文擊出兩分打點全壘打。記者陳正興／攝影

林立 樂天桃猿 林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

乳浪四溢！郭書瑤放大絕全裸 全場噴血了

中職／「有些事比300轟更重要」 林智勝平靜迎接大紀錄

中職／大啖藥燉土虱 林智勝兩分砲炸出龍隊3連勝

相關新聞

中職／因雨4度暫停後猿龍戰裁定平手 林智勝298轟落袋

今晚樂天桃猿隊與味全龍之戰，形同天母棒球場排水測試賽，比賽打了6局、因雨暫停4次，累計延誤45分鐘，雙方球員都累了，最終...

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

「大師兄」林智勝生涯第298轟出爐！今晚味全龍隊在天母主場與樂天桃猿隊交手，龍隊在3局下面對1：3落後，林智勝一棒逆轉比...

中職／3分砲轟桃猿 林智勝：當作冠軍賽在打

中華職棒味全龍老將林智勝今天面對樂天桃猿敲出3分砲，生涯298轟出爐，林智勝表示，由於桃猿隊投手和打擊都很強，因此當作冠...

中職／樂天桃猿、味全龍因雨裁定和局 林智勝獲選單場MVP

中職味全龍今天與樂天桃猿交手，龍隊先靠著林智勝3分砲逆轉，桃猿隊成晉4局上又敲追平分安打，比賽4度因雨暫停，6局結束，裁...

中職／猛獅拉尾盤4分逆轉 陳韻文124次救援追平凱薩

中信兄弟、統一獅隊今晚在台中洲際球場交手，獅隊洗了一場三溫暖，1局上猛攻3分後又被逆轉，直到8局上的4分大局才又還以顏色...

中職／猿龍戰打4局就因雨三度中斷 鋼龍無奈丟止滑粉

受到颱風外圍環流影響，今晚在天母球場的味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，4局還沒打完就三度因雨暫停，帆布蓋了又掀、球員上上下下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。