中職／猿龍戰打4局就因雨三度中斷 鋼龍無奈丟止滑粉

受到颱風外圍環流影響，今晚在天母球場的味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，4局還沒打完就三度因雨暫停，帆布蓋了又掀、球員上上下下，龍隊先發投手鋼龍都無奈丟起止滑粉包。

今天賽前天氣預報知道氣候不穩定，開賽後面臨挑戰，比賽打到3局下雨勢過大，第一次宣告因雨暫停、蓋上帆布，不過僅因雨中斷8分鐘，因天母球場排水系統好，很快恢復比賽。

4局上輪到猿隊進攻，2出局後輪到林立打擊，現場再度下起暴雨，二度宣告暫停，這次中斷17分鐘後又繼續開打，結果鋼龍先被林立敲出安打，再被盜上二壘，面對成晉又被敲安，丟掉1分，讓比賽回到原點以4：4平手。

接下來輪到郭嚴文打擊時，裁判第三度宣告因雨暫停，雨勢一度變小，不料帆布撤到一半、球員上場開始熱身，雨勢又轉強，只好宣布帆布蓋回來，球員又要走回休息區，鋼龍無奈丟了手中的止滑粉包退場，中斷16分鐘後，又恢復舉行。

天母球場6點開打的比賽，被雨勢切割得零碎，雖有林智勝生涯第298轟震撼人心，但打到8點23分才打完4局，因雨暫停3次、合計41分鐘。