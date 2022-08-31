中職／獅隊與黃勇傳等7新秀簽約 宋文華月薪尚未達共識

統一獅隊今年季中選秀共選入8名好手，其中7人已經完成簽約，根據獅隊公告，第一指名黃勇傳以500萬簽約金加盟，目前僅剩宋文華在月薪上尚未達成共識。

獅隊今年季中選秀首輪選進平鎮高中好手黃勇傳，第二輪林培緯、第三輪林詔恩、第四輪宋文華、第五輪尹柏淮、第六輪田子杰 、第七輪鄭副豪及第八輪潘磊。

獅隊表示，今年7月完成選秀後，球團也陸續與各經紀公司洽談加盟條件，目前球隊已經完成7位選手達成共識簽約，其中首輪備受期待新秀黃勇傳以500萬簽約金加盟，另設激勵獎金100萬，月薪5萬。

其餘球員獅隊也都公布簽約內容，包括林培緯簽約金385萬，激勵金70萬，月薪5萬；林詔恩簽約金300萬，激勵金70萬，月薪5萬；尹柏淮簽約金200萬，激勵金50萬，月薪5萬；田子杰簽約金110萬，激勵金50萬，月薪5萬；鄭副豪簽約金85萬，激勵金50萬，月薪5萬及潘磊簽約金45萬，激勵金30萬，月薪5萬。

不過第四輪選進的宋文華不在其中，獅隊表示目前仍持續與宋文華經紀公司洽談中，月薪部分尚未達成共識，獅隊靜待對方回應，希望能夠再中職新秀加盟簽約期限內，達成共識完成簽約。