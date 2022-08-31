中職／虧楊晉豪「這麼猛」 廖健富與高中同學再當隊友

中華職棒自2013年以來第一次出現交易案，不僅對球迷，對不少球員來說也是新鮮事，樂天桃猿隊廖健富與高中同學楊晉豪再當隊友，聽到消息時坦言「嚇到」，但也不捨隊友的離開。

樂天桃猿隊今天宣布，用王躍霖、林澤彬跟富邦悍將隊換來楊彬、楊晉豪，楊晉豪是2017年悍將隊第一指名，而廖健富則是該年選秀狀元，同屆畢業的高苑工商校友又重聚。

廖健富聽到交易消息時嚇了一跳，「因為很久沒有交易，又是自己的同學。」他第一時間先關心即將離隊的王躍霖、林澤彬，「有點捨不得他們」。

至於接下來的「新」朋友，廖健富也傳了訊息問候，歡迎楊晉豪的到來，還不忘虧他一下，「這麼猛，一來就隨隊一軍。」

當年與楊晉豪曾一起打過高中木棒聯賽、王貞治盃、玉山盃等大賽，廖健富說：「國小就知道他，到高中同隊的時候滿開心可以一起切磋。」至於楊彬雖然同是高苑，但因分屬訓練班，接觸機會不多，廖健富印象中只有友誼賽對決過。