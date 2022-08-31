聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／虧楊晉豪「這麼猛」 廖健富與高中同學再當隊友
中華職棒自2013年以來第一次出現交易案，不僅對球迷，對不少球員來說也是新鮮事，樂天桃猿隊廖健富與高中同學楊晉豪再當隊友，聽到消息時坦言「嚇到」，但也不捨隊友的離開。
樂天桃猿隊今天宣布，用王躍霖、林澤彬跟富邦悍將隊換來楊彬、楊晉豪，楊晉豪是2017年悍將隊第一指名，而廖健富則是該年選秀狀元，同屆畢業的高苑工商校友又重聚。
廖健富聽到交易消息時嚇了一跳，「因為很久沒有交易，又是自己的同學。」他第一時間先關心即將離隊的王躍霖、林澤彬，「有點捨不得他們」。
至於接下來的「新」朋友，廖健富也傳了訊息問候，歡迎楊晉豪的到來，還不忘虧他一下，「這麼猛，一來就隨隊一軍。」
當年與楊晉豪曾一起打過高中木棒聯賽、王貞治盃、玉山盃等大賽，廖健富說：「國小就知道他，到高中同隊的時候滿開心可以一起切磋。」至於楊彬雖然同是高苑，但因分屬訓練班，接觸機會不多，廖健富印象中只有友誼賽對決過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言