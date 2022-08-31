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中職／楊彬轉隊首戰就對悍將？曾豪駒笑而不答

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影

中華職棒能夠暌違9年再現交易案，樂天桃猿隊明天開始新增楊彬、楊晉豪兩位新戰力，總教練曾豪駒對於楊彬是否會頂起周日先發？笑著回應「再了解狀況」，沒把話說死。

猿隊近期本土先發戰力頻掛傷號，曾仁和因右手小指腫脹，在8月27日下二軍，陳冠宇右腳足底筋膜炎，也在30日下二軍，加上王溢正下二軍調整，今天先發由翁瑋均擔任，明天球隊休兵，接下來周五到周日要與悍將隊展開三連戰。

照猿隊輪值，前兩戰還有霸林爵、黃子鵬可用，第三場是否會上演楊彬轉隊首戰就對前東家的戲碼？曾豪駒露出微笑回應：「這要報到後再了解他的狀況，知道他在二軍都有出賽，但還是要觀察一下狀況。」

楊彬被交易到桃猿後，有可能第一場先發就是對前東家悍將。 聯合報系資料照
楊彬被交易到桃猿後，有可能第一場先發就是對前東家悍將。 聯合報系資料照

楊彬、楊晉豪預計明天開始跟隨一軍練球，曾豪駒表示注意楊彬已有2年，認為是有潛力的選手，能夠擔任先發或是長中繼，楊晉豪則是當年選秀時就有關注，「洪總（洪一中）沒有選到，但這幾年看起來，協調性好，能夠擔任中線球員。」

楊晉豪與猿隊換出的林澤彬同樣是二壘、游擊守位，年紀也相當，曾豪駒認為，楊晉豪的腳程相對快一些，而打擊在選秀當時評價高，但目前還不到預期，「希望他能夠再成長，才24歲還有機會。」

猿隊也要向王躍霖、林澤彬兩位老隊友說再見，曾豪駒表示，王躍霖這些年對球隊貢獻良多，只不過隊形會隨著時間轉變，年輕選手逐漸冒上來，林澤彬則是與現有位置選手的重疊性較大，「祝福4人未來都有好發展，能夠有各自一片天。」

曾豪駒 楊彬 林澤彬

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