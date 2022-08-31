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中職／龍隊交易只聞樓梯響 葉總用西瓜論解釋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

中華職棒暌違9年再次出現球員交易，味全龍隊總教練葉君璋肯定此事對聯盟的正面效應，也透露龍隊成軍以來收到不少交易請求，沒有成型的原因，葉總提出有趣的「西瓜論」解答。

樂天桃猿隊送出投手王躍霖、野手林澤彬，向富邦悍將隊換來投手楊彬、野手楊晉豪，此交易案依聯盟規定報備，將於9月1日正式執行，也是中職自2013年以來再次出現交易案。

龍隊雖然沒有成為交易案主角，但葉君璋透露，從開始選秀的第一年，就有球隊來探詢交易意願，「我們不適合，因為都還在養成、組隊中，要把這一批一起拉起來，要之後有需求才有交易的意義，不然只是紅西瓜換黃西瓜。」

葉君璋球員時期，中職不時就有球員交易，對於加盟龍隊隔年，統一獅隊陳文賓與興農牛隊林朝煌的交易留有印象，葉君璋表示：「以前球員交易也不算平凡，亞洲職棒市場跟美國不同，大家比較無法正面看待此事，但這次看起來很好。」

葉君璋表示，這次2換2交易，如果成效不錯，或許未來球員交易又會成為趨勢，尤其在台鋼雄鷹隊加入後，選秀的隊伍數增加，「不確定性更高，不一定能選到需要的人，交易就可能更加頻繁。」

龍隊透過擴編選秀，也讓不少其他球隊球員有表現舞台，今年王玉譜的躍起就是一例，葉君璋認為，球員到了不同環境，有時會有正面發展，不能單純只看球隊是否需求。

葉君璋 選秀 中職

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