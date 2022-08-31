中職／活絡球員交易 曾豪駒當打擊教練時就想過

樂天桃猿隊推動一筆2換2交易案，用王躍霖、林澤彬跟富邦悍將隊換來楊彬、楊晉豪，中職球員交易死水沈寂9年後再次被攪動，猿隊總教練曾豪駒其實從當打擊教練時就有這個想法，「讓交易活絡起來，對職棒的生態有幫助。」

中職上一次出現球員交易是2013年，當年兩筆交易都有Lamigo桃猿隊參與，甚至最近10筆球員交易，有7筆都有猿隊及前身La New熊隊參與，今天是樂天集團接手後推動的第一筆交易。

曾豪駒2020年開始執掌兵符，這次也成為參與交易案的推手之一，他表示：「選手最大競爭者其實是時間，如果在能夠成長的時期，沒有足夠的機會，那是很可惜的事。」

從當打擊教練時，曾豪駒就有過推動交易的念頭，不過直到今天才出現久違的交易案，曾豪駒表示，今天是有成功才有浮上檯面，「失敗的也是有，希望未來這變成很平常的事情，往後也都會陸續發生。」

新人楊彬、楊晉豪預計明天會跟猿隊一軍會合訓練，觀察要分發二軍還是直接補上一軍，曾豪駒表示：「我需要的是一軍戰力，不是二軍，希望他們要以這樣的心態來面對。」