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U15世界盃／中華隊不敵古巴 分組第2晉級複賽

中央社／ 台北31日電
U15世界盃棒球賽，中華隊1分之差不敵古巴，以分組第2之姿前進複賽。 截圖自WBSC #U15WorldCup官方推特
U15世界盃棒球賽，中華隊1分之差不敵古巴，以分組第2之姿前進複賽。 截圖自WBSC #U15WorldCup官方推特

台灣隊今天於U15世界盃棒球賽預賽第3戰與古巴隊交手，台灣隊前6局都有攻占壘包，但攻勢未能串連，最終以2比3落敗，以分組第2之姿前進複賽。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，共13隊參賽，分成3組進行單循環賽，台灣隊與墨西哥、捷克、古巴同在A組，取分組前2晉級複賽。

台灣隊連續擊敗墨西哥、捷克後，賽前與同為2連勝的古巴確定晉級複賽，兩隊今天碰頭，爭奪分組龍頭寶座。

台灣隊今天在首局展開攻勢，葉弘仁獲得保送後盜上二壘，靠著王興楷安打，跑回球隊第1分；古巴隊2局上隨即還以顏色，靠著2支安打、台灣隊失誤和投手暴投，扳平戰局。

台灣隊第2至5局都有攻勢，但無功而返，古巴隊6局上靠著3支安打進帳2分，突破僵局，以3比1領先。

台灣隊王興楷6局下揮出二壘安打，率隊吹起反攻號角，黃天賜隨後敲出安打帶有1分打點，但後續未能再添得分數，最終就以1分差輸球，台灣隊小組賽戰績2勝1敗，拿下分組第2，晉級複賽，而古巴隊3連勝搶下分組龍頭。

台灣隊此役合計動用5名投手，簡劭恩先發投1局被敲出2安，失1分非責失分；哀宥宇中繼3局無失分，有效壓制古巴打線，沒被敲出安打，還狂飆6次三振。

全叡投2局被敲4安掉2分，而余硯誠第7局登板送出1個保送，未拿下任何出局數就退場，葉弘仁接手後援1局無失分。

棒球

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