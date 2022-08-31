棒球／「乾真大」變「乾真強」引退賽飆速149公里

33歲日本左投乾真大因名字而在台灣有高人氣，昨日在引退賽中主投7.2局，共用133球送出10K僅失2分，此外還飆速149公里，幫助球隊以3:2險勝對手，並將在之後持續擔任教練團成員幫助選手成長。

據『體育報知』報導，乾真大現在主要擔任投手兼任教練，坦言當自己從日職體系離開並覺得該退休時，富山GRN雷鳥隊找上了他，幫助他延續球員生涯，接著又轉隊到神奈川未來之夢隊，並感謝球隊給他機會繼續打球，他說：「選手生涯真的要結束了，我沒有留下遺憾，明天開始就是教練，我還是很喜歡研究投球，日後會繼續努力幫助選手，讓他們實現夢想。」

乾真大於我國好手陽岱鋼相當有緣分，他在2010年被日本火腿選中兩人開始當隊友，並在2016年陽岱鋼轉戰讀賣巨人時，他也剛好被交易至這支東京人氣球隊，接著在隔年遭到釋出轉戰獨盟，乾真大日職7年的生涯在一軍出賽74場，僅拿下1勝2敗2次中繼成功ERA 5.65的成績。