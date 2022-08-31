棒球／「乾真大」變「乾真強」引退賽飆速149公里
33歲日本左投乾真大因名字而在台灣有高人氣，昨日在引退賽中主投7.2局，共用133球送出10K僅失2分，此外還飆速149公里，幫助球隊以3:2險勝對手，並將在之後持續擔任教練團成員幫助選手成長。
據『體育報知』報導，乾真大現在主要擔任投手兼任教練，坦言當自己從日職體系離開並覺得該退休時，富山GRN雷鳥隊找上了他，幫助他延續球員生涯，接著又轉隊到神奈川未來之夢隊，並感謝球隊給他機會繼續打球，他說：「選手生涯真的要結束了，我沒有留下遺憾，明天開始就是教練，我還是很喜歡研究投球，日後會繼續努力幫助選手，讓他們實現夢想。」
#乾真大 投手— 神奈川フューチャードリームス【公式】 (@k_futuredreams) 2022年8月30日
現役最後の登板を終えました。
最後は選手全員に見送られてマウンドを降りました。#ありがとう乾真大#神奈川フューチャードリームス#神奈川FD #BCリーグ pic.twitter.com/mkCWkZVT4Y
／#ラジオ日本 神奈川Special Game#乾真大 投手引退試合— 神奈川フューチャードリームス【公式】 (@k_futuredreams) 2022年8月30日
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乾投手最後の先発マウンドに向かいました！
📹LIVE配信https://t.co/umDVrhkRSM#ありがとう乾真大#神奈川フューチャードリームス#神奈川FD #BCリーグ pic.twitter.com/c8xU1QeqjP
乾真大於我國好手陽岱鋼相當有緣分，他在2010年被日本火腿選中兩人開始當隊友，並在2016年陽岱鋼轉戰讀賣巨人時，他也剛好被交易至這支東京人氣球隊，接著在隔年遭到釋出轉戰獨盟，乾真大日職7年的生涯在一軍出賽74場，僅拿下1勝2敗2次中繼成功ERA 5.65的成績。
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