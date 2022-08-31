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威廉波特少棒／中華小將MLB球場初體驗 要到克蕭簽名

中央社／ 紐約30日專電
台北市福林國小少棒隊勇奪第75屆世界少棒聯盟世界少棒錦標賽季軍，30日造訪美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場，之後將返台。 中央社
台北市福林國小少棒隊勇奪第75屆世界少棒聯盟世界少棒錦標賽季軍，30日造訪美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場，之後將返台。 中央社

台北市福林國小奪得威廉波特少棒賽季軍後，全隊今天造訪美國職棒大聯盟紐約大都會主場。小將近距離接觸大都會終結者狄亞士等球星，喜獲簽名與自拍照，帶著美好回憶返台。

福林國小28日在賓州威廉波特（Williamsport）拿下第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽季軍，替台灣取得12年來最佳成績。全隊在紐約最後一天，除參觀洋基球場外，也赴兩天前舉辦大都會台灣日的花旗球場，在紐約台灣商會贊助下觀賞大都會對洛杉磯道奇隊的比賽。

福林少棒隊和本屆LLB世界少棒錦標賽代表美國都會區的紐約州馬薩皮誇（Massapequa）球隊相見歡，一同在場邊觀賞賽前練習，對方教練對福林小將實力讚譽有加。

福林少棒隊長、前職棒選手沈鈺傑之子沈立宸雖然是聖地牙哥教士隊球迷，仍把握機會和本季表現優異的大都會終結者狄亞士（Edwin Diaz）要簽名、玩自拍，見到大聯盟球星充滿親和力的一面。

道奇強投Clayton Kershaw為福林國小球員簽名留念。 圖／紐約台灣商會提供
道奇強投Clayton Kershaw為福林國小球員簽名留念。 圖／紐約台灣商會提供

沈立宸接受中央社訪問時說，這是他初次到大聯盟球場看球，很興奮。即使兩隊中他最欣賞的道奇王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）沒有先發，他仍不在意，場邊有看到就好。

不過，福林27日在國際組冠軍賽以1分之差敗給代表加勒比海區的古拉索（Curacao），未能殺進世界冠軍賽，沈立宸仍耿耿於懷，直說可惜。

他說，最終抱回季軍「還不錯，算是在預期之內，但真的很遺憾，沒辦法進冠軍戰」。

王元甫、陳柏鈞及白承晏等福林小將都是道奇球迷，這趟行程對他們來說十分過癮，因為他們努力在場邊呼喊，成功要到柯蕭、崔．特納（TreaTurner）、賈斯汀．特納（Justin Turner）、賴克斯（Gavin Lux）及泰勒（Chris Taylor）等道奇球員簽名，可說是滿載而歸。

台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，球員王元甫（回頭者）要到美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星賈斯汀．透納的簽名。 中央社
台北市福林國小少棒隊30日造訪花旗球場，球員王元甫（回頭者）要到美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星賈斯汀．透納的簽名。 中央社

福林小將圓了造訪大聯盟球場的夢，對總教練章子健而言則是舊地重遊，巧合的是，他7年前同一天也在花旗球場觀賽。當年他以教練身分隨台北市東園國小少棒隊赴威廉波特比賽，這次則是親自帶隊。

談到這趟美國行的感想，章子健說：「一切都很美妙，我們美夢也快要結束了。當然，我們還會不斷練習，一步一腳印，希望可以很快再回來。」

福林4月在謝國城盃全國少棒錦標賽奪冠，6月底代表台灣參加在韓國舉行的LLB亞太區少棒錦標賽，如願取得亞太區代表權，成為7年來首支進軍威廉波特的台灣球隊。在威廉波特征戰期間，眾多僑胞扮演後盾，在場邊加油助陣、協助球隊大小事務，令校長李嗣蕙感動不已。

福林國小少棒隊與紐約Massapequa少棒隊員在大都會主場合影。 圖/紐約台灣商會提供
福林國小少棒隊與紐約Massapequa少棒隊員在大都會主場合影。 圖/紐約台灣商會提供

李嗣蕙感謝僑胞從威廉波特到紐約的力挺，台北市政府在經費、精神上的全力支持，以及陽信銀行贊助，讓福林少棒隊出國比賽沒有後顧之憂，「政府跟民間合作，我們才有機會站在這邊，非常感謝」。

威廉波特 大都會

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