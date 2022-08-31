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中職／聯盟罕見季中交易案！ 悍將與桃猿達2換2協議
中華職棒罕見的球員交易案再次出現，還是一次就2換2，富邦悍將隊將投手楊彬、野手楊晉豪送出，向樂天桃猿隊交易來投手王躍霖、野手林澤彬，將在9月1日正式執行。
富邦悍將球團今天公布，與樂天桃猿球團達成共識，富邦球團將以投手楊彬及野手楊晉豪，與樂天球團交易投手王躍霖及野手林澤彬，此交易案將依聯盟規定報備，於9月1日正式執行。
中職上一次出現球員交易案已是2013年，當時兩筆交易案也都與猿隊有關，一次是猿隊耿伯軒及現金30萬元換來兄弟象隊王英山，另一次是統一獅隊以蔡璟豪換來猿隊林家瑋。
富邦悍將領隊表示：相當感謝晉豪、楊彬過去在悍將時期的努力與付出，二位優秀的球員要離開悍將，球團也相當不捨。不過以球隊整體隊形考量、還有選手個人舞台的角度來看，交易對選手、球團以及整個中職市場都是好事，也期望未來王躍霖、林澤彬的到來能夠貢獻戰力為球團拿下佳績。
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