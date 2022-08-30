中職／狂威單場6四死球仍拿勝投 桃猿打線發揮擊敗龍

中央社／ 台北30日電

中職樂天桃猿隊今天與味全龍隊交手，桃猿隊先發投手狂威單場6四死球為生涯新高，但隊友火力支援、收下本季第11勝，桃猿終場以7比3拿下勝利，總教練曾豪駒希望狂威可以持續修正。

中職樂天桃猿隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，桃猿1局有攻勢，林立敲出二壘打，2人出局後朱育賢補上安打送回球隊第1分。

龍隊2局靠著接連四壞保送、拿莫．伊漾敲出滾地球送回追平分；3局2人出局後再起攻勢，靠著吳東融選到四壞保送，林智勝二壘打送回超前分。

桃猿隊4局再起攻勢，靠著失誤、陳晨威安打、林立高飛犧牲打扳平比數，再靠著郭嚴文安打送回超前分，廖健富安打推進，再靠著暴投多跑回1分保險分。

龍隊5局追分，靠著郭天信內野安打、吳東融觸身球保送，林智勝安打添分，幫助球隊將比數追至3比4，但攻勢沒有延續。

桃猿隊8局再起攻勢，靠著林承飛二壘打、邱丹適時安打送回團隊5分；9局再靠著邱丹二壘打，一棒2分幫助球隊拿下勝利。

桃猿隊先發投手狂威今天總計用112球投6局，被敲出4支安打，投出5次三振，但也投出偏多6次四死球，失掉3分責失分，拿下個人本季第11勝、賽後獨居勝投王；朱育賢單場3安、1打點，獲選最有價值球員（MVP）。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，狂威今天狀況沒有很好，控球還需要修正，常常開局就先送跑者上壘，可以穩守不失分，也是運氣不錯。

曾豪駒說，狂威這場比賽壞球率偏高，想要把球壓低，反而都形成明顯的壞球，狂威是球威不錯的投手，但沒有投進好球帶沒辦法逼迫打者出棒，就沒辦法發揮效果，這部分還需要修正。

樂天桃猿 曾豪駒

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