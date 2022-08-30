中職／朱育賢睽違45天單場3安 維持好手感是課題
中職樂天桃猿隊強打朱育賢本季遇到較長低潮期，今天與味全龍隊交手睽違45天出現單場3安、貢獻1分打點、獲選單場最有價值球員，他表示接下來如何維持好手感是需要面對的課題。
中華職棒樂天桃猿隊野手朱育賢過去3個球季單季全壘打數都超過20轟，長打火力穩定輸出、打擊率都在3成以上，今年遇到比較長的低潮期，目前為止本季僅敲出9轟，今天賽後打擊率2成21。
桃猿隊與味全龍隊交手，朱育賢1局敲出安打、送回團隊第1分，3局也敲出安打，9敲出二壘打，單場3安貢獻1分打點，上一次單場敲出3安已經是7月16日，本季含今天比賽，也僅出現2場單場3安。
總教練曾豪駒表示，有感覺朱育賢打擊狀況比較好，無論是擊球策略還是揮擊判斷都可以很果斷，如果長打可以發揮出來，對團隊幫助會蠻大的，他本身就是很有力量的打者，確實擊球，相信長打就會慢慢打出來。
朱育賢表示，這段期間持續與教練團溝通，全力揮擊、揮棒也比較乾脆，遇到比較長期的低潮時，負面情緒會比較多，教練團和隊友都不斷鼓勵，上場全力做，做好可以掌握的事情就好。
今年球季比較大的問題是好手感斷斷續續，朱育賢直言：「這是我的課題，大家相信我，希望我可以做好，也希望好的感覺可以維持下去。」
朱育賢表示，過去沒有遇過這麼長時間的低潮，上場就是積極攻擊、幫助球隊，希望剩下30幾場比賽，都可以維持好的表現、對球隊有貢獻。
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