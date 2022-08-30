中職／狂威6保送還拿到第11勝 曾豪駒直言狀況沒比較好

投出生涯新高的6次四死球保送，樂天桃猿隊洋投狂威還是成為今晚的勝利投手，他在動盪內容中繳出6局失3分，猿隊終場以7：3擊敗味全龍隊，他拿下獨占勝投榜領先的第11勝，但總教練曾豪駒直言，他的狀況和前一場（4局失9分）一樣差。

狂威今年首度對上龍隊，先發6局共用112球，5次四壞球、1次觸身球保送，沒有大量掉分，曾豪駒認為是運氣好。

「其實今天看起來和上一場感覺都差不多，狀況沒有很好，自己投得太閃，或許在控球上要再修正。」曾豪駒指出，狂威的壞球率太高，很多太明顯的壞球，完全無法引誘打者出棒，「他的球不好打，但是沒投進去逼迫打者揮棒，就會造成自己的傷害。」

狂威前一戰才剛對富邦悍將隊投出4局失9分的最慘戰役，此役帳面成績還算平穩，但被問到狀況是否有提升，曾豪駒零猶豫回答：「沒有！」也下達希望他能盡快修正的期盼。

猿隊首局就由林立的二壘打開局，朱育賢補上安打、帶有1分打點，第4局因3安打、1失誤進帳3分；猿隊在比賽後段持續追加分數，第9局朱育賢敲出二壘打、單場第3支安打，林承飛選到保送，邱丹以二壘打掃回兩分，成為擊潰龍隊的一棒。

朱育賢以3安打獲選單場MVP，今年起伏不定的狀況，讓曾豪駒也直言重點是維持，「這場當然有比較好，但後續比賽還是要平穩，不要起伏這麼大。他今天的貢獻是滿大的，在擊球策略執行滿好的，揮擊判斷上也滿果斷。」

曾豪駒提到，若朱育賢的長打能打出來，對球隊幫助會滿大，但關鍵還是要回歸擊球，「他是有力量的打者，回到最基本的擊球，或許長打就會慢慢延伸出來，今天也有一顆感覺有機會全壘打，在牆前落下來。」

龍隊先發投手林子昱先發5局被敲8安打、失4分（責失1分），吞下本季第2敗。