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中職／讓突破變日常 陳柏豪7局失1分投贏江少慶
陳柏豪讓7局好投不再是「突破」，而是他的「日常」，今天面對富邦悍將隊再繳出7局失1分好投，技壓聯盟最高薪本土投手江少慶的7局失2分，幫助中信兄弟隊以2：1險勝。
陳柏豪因疫情而開啟的先發任務進入第5周，從一開始的代班投到現在，已讓優質先發變成「小小雞」的日常，今天又以92球投完7局，僅被敲出5安打、失1分，連續3場都是7局好投。
面對陳柏豪，悍將唯一的分數出現在第2局，3支安打串聯，高國輝的二壘打為球隊先開張分數，此後未能再有突破。
江少慶也繳出足以相互輝映的7局好投，被敲出10安打，第5局先被岳東華、岳政華兄弟檔接力敲安，王威晨補上安打掃回1分，戰局先扳平，第6局周思齊以二壘打開局，推進三壘後，陳文杰打向左外野牆邊，高國麟未能守下這球、形成另一支二壘打，也是此役的致勝安打。
江少慶連兩戰都是7局失2分，這是他本季第一次連兩場繳出優質先發，但因隊友火力支援有限，只能吞下本季第9敗，追上統一獅隊胡智為，並列敗投榜第2位，第1名是悍將洋投范米特。
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