日職／宋家豪近17戰僅失1分 王柏融二軍敲長打

中央社／ 台北30日電
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用13球投1局、無失分，拿下中繼成功，近期17場出賽僅失1分；火腿隊野手王柏融二軍出賽2打數敲出1支安打，連2場出賽有長打。

日本職棒樂天金鷲隊今天與歐力士猛牛隊交手，兩隊前6局打完，樂天隊3比2領先，樂天隊7局上換宋家豪登板中繼，宋家豪依序讓打者敲出投手方向滾地球、左外野方向飛球、游擊方向滾地球出局。

宋家豪今天總計用13球投1局，沒被敲出安打、沒有投出保送，讓打者3上3下，最快球速148公里，連6場出賽無失分，近期17場出賽僅失1分責失分，拿下本季第15次中繼成功，賽後防禦率2.27。

兩隊8局打完樂天隊1分領先，歐力士隊9局上搶分，靠著接連四壞保送、西村凌適時二壘打，一棒兩分、超前比數，樂天隊9局下半沒能追回分數，以3比4吞下敗仗。

日職二軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊今天與讀賣巨人隊交手，火腿隊台灣好手王柏融先發打8棒、指定打擊，3局敲出左外野方向飛球出局，5局敲出中外野方向二壘打。

王柏融二軍出賽維持好手感，26日出賽開轟，今天敲出二壘打，連2場出賽都有長打，賽後打擊率3成04；火腿隊終場以2比5吞敗。

樂天金鷲 日本火腿鬥士 宋家豪

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