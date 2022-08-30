聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭睽違近3個月開轟 助西武獅擊敗火腿

中央社／ 台北30日電
吳念庭開轟。 擷圖自推特
吳念庭開轟。 擷圖自推特

日本職業棒球埼玉西武獅隊野手吳念庭今天維持好手感，睽違近3個月再開轟，以個人本季第4轟幫球隊以3比1擊敗北海道日本火腿鬥士隊；吳念庭希望繼續有好表現，回應大家期待。

吳念庭先發打5棒、守三壘，2局敲出游擊方向滾地球出局，但西武靠栗山巧、鈴木將平接連二壘打先馳得點。

火腿3局藉清水優心、清宮幸太郎及石井一成接連安打攻占滿壘，再以滾地球送回追平分。

西武4局有攻勢，森友哉敲出超前比數陽春砲，1人出局後，吳念庭也補上陽春砲多添保險分，西武終場以3比1擊敗火腿。

吳念庭6局選到四壞保送上壘，總計2打數敲出1轟；吳念庭上次在一軍開轟是6月9日，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成43。

賽後登上英雄訪問舞台的吳念庭表示，全壘打的打席沒特別設定什麼，可打出全壘打太好了；有一段時間沒開轟，希望打出這發全壘打後越來越好。

吳念庭自評近況不錯，希望接下來每場比賽繼續加油，也感謝球迷們進場加油。

吳念庭(右)賽後英雄訪問。 擷圖自畫面
吳念庭(右)賽後英雄訪問。 擷圖自畫面

吳念庭 日本火腿鬥士

延伸閱讀

日職／吳念庭單場2安勝利打點 西武擊敗歐力士

日職／吳念庭雙安有長打 西武被歐力士宮城大彌完封

日職／吳念庭連3場雙安 宋家豪中繼1局無失分

日職／吳念庭維持手感單場2安2打點 西武擊敗羅德

相關新聞

中職／狂威6保送還拿到第11勝 曾豪駒直言狀況沒比較好

投出生涯新高的6次四死球保送，樂天桃猿隊洋投狂威還是成為今晚的勝利投手，他在動盪內容中繳出6局失3分，猿隊終場以7：3擊...

中職／讓突破變日常 陳柏豪7局失1分投贏江少慶

陳柏豪讓7局好投不再是「突破」，而是他的「日常」，今天面對富邦悍將隊再繳出7局失1分好投，技壓聯盟最高薪本土投手江少慶的...

日職／吳念庭睽違近3個月開轟 助西武獅擊敗火腿

日本職業棒球埼玉西武獅隊野手吳念庭今天維持好手感，睽違近3個月再開轟，以個人本季第4轟幫球隊以3比1擊敗北海道日本火腿鬥...

中職／王勝偉締造最老1300安 破5000打席也是史上唯一

富邦悍將隊老將王勝偉今天在第2局的安打，集滿生涯1300安，為中職史上第11人，年紀38歲151天改寫最老紀錄，他也是史...

中職／狂威奪11勝 曾總不滿意

投出生涯新高6次四死球，樂天桃猿隊洋投狂威還是成為昨天的勝利投手，在動盪的內容中繳出6局失3分，猿隊終場以7：3擊敗味全...

圖輯／中職樂天桃猿終場以7:3奪勝 朱育賢獲選MVP

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，九局上樂天桃猿打者邱丹再擊出帶有兩分打點二壘安打，讓樂天桃猿拉大差距，九局下派出投手投手豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。