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日職／吳念庭睽違近3個月開轟 助西武獅擊敗火腿
日本職業棒球埼玉西武獅隊野手吳念庭今天維持好手感，睽違近3個月再開轟，以個人本季第4轟幫球隊以3比1擊敗北海道日本火腿鬥士隊；吳念庭希望繼續有好表現，回應大家期待。
吳念庭先發打5棒、守三壘，2局敲出游擊方向滾地球出局，但西武靠栗山巧、鈴木將平接連二壘打先馳得點。
火腿3局藉清水優心、清宮幸太郎及石井一成接連安打攻占滿壘，再以滾地球送回追平分。
西武4局有攻勢，森友哉敲出超前比數陽春砲，1人出局後，吳念庭也補上陽春砲多添保險分，西武終場以3比1擊敗火腿。
吳念庭6局選到四壞保送上壘，總計2打數敲出1轟；吳念庭上次在一軍開轟是6月9日，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成43。
賽後登上英雄訪問舞台的吳念庭表示，全壘打的打席沒特別設定什麼，可打出全壘打太好了；有一段時間沒開轟，希望打出這發全壘打後越來越好。
吳念庭自評近況不錯，希望接下來每場比賽繼續加油，也感謝球迷們進場加油。
打撃好調 #呉念庭 選手のホームランで追加点！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 30, 2022
お馴染みのポーズでベンチの #中村剛也 選手もお出迎えです！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/hzpKfgCqoY
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