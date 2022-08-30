中職／王勝偉締造最老1300安 破5000打席也是史上唯一

富邦悍將隊老將王勝偉今天在第2局的安打，集滿生涯1300安，為中職史上第11人，年紀38歲151天改寫最老紀錄，他也是史上唯一用破5000打席完成1300安的選手。

王勝偉昨天安打掛蛋，里程碑的挑戰留待今天在洲際球場面對前東家中信兄弟隊時再次叩關，今天面對陳柏豪敲安，以生涯1380場、5432打席、4754打數達陣。

聯盟史上共有10人完成1300安，達陣時的最老紀錄原由黃忠義的37歲205天保持，王勝偉至今天年齡為38歲151天，改寫最老紀錄；若以進度來說，王勝偉所用的場次、打席、打數都是最多，他是唯一一位以破5000打席集滿1300安的選手。

最年輕1300安紀錄是張泰山的31歲238天，史上最速則由林益全持有，僅用965場、4128打席、3717打數就敲1300安，也是唯一在1000場內達陣的神人。