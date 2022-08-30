中職／吳俊杰進職棒傷過6個部位 盼不再受傷要練更壯

中職味全龍隊投手吳俊杰進到職棒後陸續有些傷勢，他自嘲「好像一直跟傷痛黏在一起」，進職棒3年傷過6個部位，希望再強化肌肉，技術方面有調整投球啟動律動，投起來更順暢。

中華職棒味全龍隊投手吳俊杰2019年第4輪被選入，也是球隊培養的潛力投手戰力，但近2年一軍出賽場次不多，本季僅在一軍出賽1場，7月13日對樂天桃猿隊先發，投5局失掉2分責失分、承擔敗投。

龍隊昨天與富邦悍將隊鏖戰至延長賽11局才分出勝負，牛棚投手消耗多，吳俊杰今天升上一軍，投手教練郭勝安表示，今天與樂天桃猿隊比賽，吳俊杰中繼待命，但之後應該還是會讓他用先發調整。

郭勝安表示，吳俊杰身體狀況比較多，陸陸續續有些小傷，投球就會中斷，今年二軍出賽也不多，除了傷勢，也因為近期下雨、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情二軍停賽影響，但吳俊杰近況不錯。

吳俊杰苦笑說，過去不算是常常受傷的投手，但進到職棒後感覺好像跟傷痛黏在一起，先前手肘不適休息1個半月，好了之後一軍出賽，再下二軍投不到1局又被強襲球打到腳休息，被強襲球打到狀況不止一次，之前也有跑步衝刺時拉傷等狀況。

吳俊杰表示，除了傷勢外，投球調整狀況都不錯，之後也會想辦法把身體肌肉再練得強壯一點，希望不要一直受傷。

投球技術上面沒有太多修改，但總教練葉君璋有建議，在投球啟動時律動的調整，經過調整後投球會比較順暢，不會有停頓、接不上的感覺。