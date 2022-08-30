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中職／接到先發通知驚嚇只是瞬間 翁瑋均：準備好了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊投手翁瑋均。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊投手翁瑋均。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊近期先發輪值不穩，明天將升上翁瑋均面對味全龍隊，也是他的本季一軍初登板，他在剛接到通知當下嚇了一跳，但驚嚇只是瞬間，「告訴自己，我已經準備好要上來比賽。」

翁瑋均為猿隊2018年的第一指名，2020年還貢獻9勝賽季，但去年僅在一軍出賽7場、本季尚未亮相，原因是動了兩次手肘骨刺清除手術。

翁瑋均原本就被設定在最快於本周升上一軍先發，因為左投陳冠宇的腳跟發炎，明天一戰的先發從陳冠宇換成翁瑋均，他也是今天早上才剛接到通知。

翁瑋均今年從7月13日起才開始在二軍出賽，近兩場都投到5局、單場最多用球數85球，傷後停了很長一段時間沒有比賽，都在教練的保護之下。

「教練對我滿保護，一直有在掌控我的狀況，不要讓傷害再次造成，缺席這麼久算是教練的安排。」他表示，一直等到完全沒有疼痛時才開始恢復比賽，「教練比較放心，我自己投起來也比較不會擔心。」

第一次手術後很快又發現骨刺增生，翁瑋均也透露當時醫生的評估，其中一個可能是因為他還年輕、恢復太好，所以再長出來的速度也快，「我那時聽到自己也滿…還有這樣的？也是有可能啦！」

為了避免傷勢復發，現在除了做定期保養外，也有投球姿勢上的調整，至於究竟改了哪裡？他笑答：「明天看了就知道」，他自認應該差滿多，「但或許大家看，會覺得沒那麼多？我也不知道。」他解釋主要是改成讓自己比較舒服的投球動作，「球速、球威一開始有落差，慢慢去調整，加上比賽，他們也是說剛處理完，球速可能無法回到之前，要利用比賽、練習去找回來。」

翁瑋均 陳冠宇 球速

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