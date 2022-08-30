中職／5人內野出奇才能制勝 伍鐸笑問一盒球的錢

味全龍隊昨天在9局下祭出5人內野賭一把，成功將戰線帶入延長，總教練葉君璋賽後解釋是因相信伍鐸的能力；伍鐸還原昨天關鍵的兩個打席對決，與王勝偉的12球纏鬥，共9球被他破壞成界外，伍鐸對此笑答：「希望不會跟我收這盒球的錢。」

龍隊昨天打到延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，9局下經歷九死一生，悍將先攻下追平分，龍隊持續面臨危機，選擇連續故意保送林益全、張進德，再祭出5人內野佈陣。

葉君璋親自指揮布陣，將外野手董秉軒換成內野手吳東融，伍鐸先面對董子恩飆出重要的三振，吳東融再換成外野手曾陶鎔，換回正常守備，王勝偉纏鬥12球下場還是出局，比賽進入延長。

面對董子恩的打席，伍鐸說那時看到5人內野的布陣，就知道要想辦法把球留在內野，第一志願是三振，不然就是滾地球，瞄準投到本壘兩側，壓低在7到9號位，「兩好球後，很幸運製造他揮空。」

至於王勝偉的打席，伍鐸指出，「看王勝偉的攻擊熱區，在7、8、9號位打得很好，尤其最近打低角度的變化球很有套，所以主攻內角高的位置。」耗了12球才拿下這個出局數，伍鐸也稱讚王勝偉真的是很棒的打者，「使勁用了所有球路，他都有辦法碰成界外，幸好最後結果在我們這邊。」有趣的是，他進一步追問這打席用了幾球、被打了幾顆界外，幽默笑說希望不會被收錢。

對於5人內野的鐵桶陣，伍鐸認為需要各種條件的配合，「比賽後段到關鍵時刻，需要大膽操作、確實執行，當下這樣選擇是好的，必須出奇才能致勝。」對於葉總表態「相信伍鐸」才有這樣的調度，伍鐸也回應感謝教練。