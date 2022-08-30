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中職／王維中罕見傷勢多 葉總：滿有特色的
味全龍隊昨天先發中線有3人提前退場，以捕手林辰勳的狀況比較嚴重，有輕微腦震盪，先降下二軍休息，「龍王」王維中雖評估狀況輕微，最終還是決定降下二軍，總教練葉君璋談到王維中頻繁且多是投手罕見的傷處，笑言：「滿有特色的。」
龍隊昨天打到延長11局才以6：2擊敗富邦悍將隊，但3名選手傷退引起關注，葉君璋今天也逐一說明傷勢狀況。
王維中昨役是在第3局投球後明顯不適，最終以3局、38球收工。葉君璋表示，王維中的鼠蹊部不適今天再看感覺沒有很嚴重，賽前仍在評估是否需要降二軍或是拉長休息天數，但最終還是決定降下二軍，他的空缺換上林孝程。
被問到王維中頻繁的傷情，葉君璋說：「他的傷真的還滿特別，和我們一般聽過的投手傷勢比較不同，鼠蹊部也不太是投手傷，還滿妙的，很有特色啦！」
林辰勳在第2局就挨了頭部觸身球，續留到7局上跑壘時感覺想吐，7局下由劉時豪接替蹲捕，觀察一晚後認為有輕微腦震盪，至少要休息一個禮拜，因此先降下二軍，考量昨天消耗牛棚較多，升上投手吳俊杰。
郭天信則在9局敲出安打後，換上林孝程代跑並接替後續中外野守備。葉君璋指出，「天信只是腳有點痠，要拚回來可能做不到，想說有孝程在，所以換人。」
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