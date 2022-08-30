棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

近日中華職棒退休人氣球星「恰恰」彭政閔受邀至紐約大都會台灣日開球，是許多球迷關注的焦點，但在開球結束影片發出後，有網友質疑大聯盟的開球儀式是不是「太隨便？」

網友指出恰恰開球時沒有主持人，連手套都沒有，甚至工作人員都還在整理場地，反觀「統神」張嘉航28日在洲際開球時，整個氣氛很熱絡，發文網友表示「這樣才叫作開球嘛……，真的覺得開球這點來說 大聯盟真的是完全輸慘了啊……」

而文章一出引起大量網友反駁「文化差異」、「大聯盟的基本上就是這樣 不要懷疑」、「注重的地方不一樣，不是沒注重=隨便吧！」，也有球迷認為開球時有放彭政閔的應援曲就備受尊重了。

今年5月時大都會開球就曾有過爭議，大都會邀請到日本駐紐約大使開球，當家強投薛則（Max Scherzer）卻因專注投球，直接忽略一旁的開球嘉賓，最後也沒有成功開球，引發許多日本球迷不滿。