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中職／陳冠宇右腳跟發炎降二軍 翁瑋均扛下31日先發
樂天桃猿隊明天原訂由左投陳冠宇先發，但他今天起床時感覺右腳跟有點發炎，評估需要休息6到7天，今天已經降下二軍，明天交給翁瑋均先發，也是他的本季一軍初登板。
根據總教練曾豪駒近日來的評估，翁瑋均預設在9月初升上一軍，昨天已完成註冊，確定將於明天在一軍對味全龍隊之戰先發。
曾豪駒對此表示，「因為先發投手有些狀況，本來明天是冠宇，但他今天起床時感覺右腳跟有點發炎。」陳冠宇28日剛先發投了6球，比賽就因雨告吹，但傷情可能並非因為此戰，曾豪駒表示陳冠宇這陣子都有類似的不適感，但今天起床時感覺更明顯，看醫生是說有點發炎。
陳冠宇的發炎狀況評估需要7天左右緩解，加上恢復練球的時間，決定先降下二軍。
翁瑋均扛下明天一戰先發，至於周日的比賽誰來投？曾豪駒先保密，確定不會讓狂威投一休四，而是交給本土投手。
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