經典賽／棒球版「美夢隊」？道奇當家捕手史密斯宣布參賽
睽違已久的世界棒球經典賽即將在明年3月開打，棒球版「美國夢幻隊」成員備受關注，今天道奇27歲捕手史密斯（Will Smith），宣布披上美國隊戰袍。
史密斯近兩年表現不錯，今年截止今日出賽107場，敲出106支安打，其中包含18轟，打擊率2成7，是近三年來國聯最會轟的捕手，可說是打出生涯年。
史密斯將與隊友貝茲（Mookie Betts）共同為國出征，史密斯則表示，從小時候看到許多人披上美國隊戰袍，就夢想有一天自己也能在那個位置上「這將會是一支非常棒的球隊」、「我非常榮幸、感激、興奮能有這次機會」史密斯說。
經典賽可登錄28位球員，其中投手13名、捕手2名，先前費城人當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）已確定加入，加上今天史密斯宣布加入，補手名額已滿，目前共計有11位球員，現在尚未公布有投手加入，美國隊投手陣容值得期待。
美國隊與加拿大、哥倫比亞、墨西哥同為分組C，還有一席是資格賽勝出隊伍，C小組賽預計於3/11-3/15在美國鳳凰城大通銀行進行，將會取前兩名進入八強。而台灣則是和古巴、義大利、荷蘭同為分組A，3/8-3/13於台中洲際棒球場舉行。
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