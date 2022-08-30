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中職／「林華韋」沒簽下「林華偉」 穀保投手不當悍將念大學

聯合新聞網／ 綜合報導
悍將隊領隊林華韋（左）選到穀保投手林華偉，曾引發討論。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
悍將隊領隊林華韋（左）選到穀保投手林華偉，曾引發討論。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

中華職棒33年選秀會7月11日落幕，各隊簽約動向備受關注，而近日有消息傳出，富邦悍將第12輪指名的穀保家商投手林華偉，考量選秀順位及合約條件後，放棄加盟職棒，將前往大學繼續進修。

林華偉因與富邦悍將領隊「林華韋」名字相似，在入選時引起球迷關注。林華偉在第12輪，也是富邦悍將的最後一輪中選入，由於順位及加盟條件考量，決定前往台灣體育運動大學進修。巧合的是，林華韋也曾任職台體大校長，兩人可以說相當有緣分，也因此林華偉被暱稱為「校長」。

根據《ETtoday運動雲》報導，林華偉已於8月1日前往台體大報到，希望在大學能夠投出成績，把自己的身價等各項條件提高。林華偉也說到，能在選秀會上被富邦悍將選到其實很高興，但順位有點不如預期，所以決定先念大學讓自己更好。

林華偉並表示，在選秀會結束後有與穀保家商教練周宗志討論過，教練提醒他上大學後要保持自律、多多要求自己、保護身體，不要太放鬆，要不斷進步。而林華偉也正在備戰9月份桃園盃的賽事，目前是以先發投手為定位。

這種撞名的巧合在中華職棒並非頭一遭，2019年味全龍隊在32輪指名「同音」捕手「魏全」，當時也引發球迷熱議。

富邦悍將 林華韋 穀保家商

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