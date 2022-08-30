威廉波特少棒／福林國小季軍留憾 校長勉勵志在重返美國

台北市福林國小奪得威廉波特少棒賽季軍，校長李嗣蕙今天說，全隊做足準備想打世界冠軍賽，無奈留下遺憾。她勉勵小將把遺憾化為動力，懷抱「我將重返」志向求進步。

第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽28日在賓州威廉波特（Williamsport）落幕，取得亞太區代表權的福林國小在季軍戰以2比0擊敗代表美國東南區的田納西隊，台灣繼2010年後再次在這項賽事擠進世界前3強。全隊29日下午拜會駐紐約辦事處。

駐紐約辦事處長李光章致詞時說，福林少棒隊成績令國人與僑胞與有榮焉，選手展現的運動家精神及奮戰不懈的努力令各界驕傲。他感謝師長及教練群對小將的悉心照顧與指導，讓選手充分發揮潛力，獲得好成績之餘贏得國際友誼。

福林國小校長李嗣蕙表示，這次到威廉波特比賽，體會到「台灣是一家人」這種在國內感受不到的情懷。但比賽仍留下遺憾，因為全隊上下做足準備，很希望能在主球場打世界冠軍賽。

福林27日在國際組冠軍賽遭遇代表加勒比海區的古拉索隊（Curacao），爭奪世界冠軍賽門票，無奈遭對方多次守備美技化解危機，包括中心打者王元甫6局上可能形成陽春砲的中外野深遠飛球在牆前遭攔截。福林終場0比1飲恨，只能爭奪季軍。

李嗣蕙說：「人生總是有些遺憾，這些遺憾未來要去圓滿，才是人類進步的動力。我相信有這些遺憾後，我們會告訴自己『我會再努力，我一定會重返美國』。不管你是打少棒、未來的青少棒，甚至職棒、進入美國大聯盟，真的，我將重返。」

王元甫受訪回憶27日那記被沒收的深遠飛球時說：「很難過，沒辦法追平。」

但能踏上威廉波特賽場，王元甫仍覺得一路以來的苦練全都值得。他期許自己加強打擊穩定性，之後能繼續留在美國，有朝一日在大聯盟打球。

福林小將多年後才能挑戰大聯盟，但這次有機會先在紐約體驗大聯盟比賽。全隊預定30日造訪洋基球場，之後赴花旗球場，觀賞紐約大都會主場迎戰洛杉磯道奇隊的賽事，31日清晨搭機返台。

福林總教練章子健7年前曾隨台北市東園國小少棒隊赴威廉波特比賽。他回憶說，當時覺得教練生涯若能親自帶隊征戰威廉波特，就算圓夢了。

福林4月在謝國城盃全國少棒錦標賽奪冠，6月底代表台灣參加在韓國舉行的LLB亞太區少棒錦標賽，如願取得亞太區代表權。8月抵達威廉波特，許多僑胞義不容辭幫忙，章子健深受感動、覺得不虛此行，「想不到我們已經走那麼遠，也有家長說我們也算達到世界的盡頭了」。

對福林少棒隊長、前職棒選手沈鈺傑之子沈立宸等選手來說，威廉波特是個人少棒生涯最終章，因為他們已畢業，返台後即將穿上國中制服。

章子健祝福離隊的選手升上國中後一切順利，並再次感謝這些小將努力打拚，讓教練團、隨行家長及旅美僑胞有機會一窺在許多台灣人心目中地位崇高的威廉波特少棒殿堂。