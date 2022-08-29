中職／先發投捕都傷退 王維中鼠蹊部不適、林辰勳想吐

味全龍隊今天打到延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，但先發投捕王維中、林辰勳都提前退場，總教練葉君璋賽後解釋兩人傷情，王維中是鼠蹊部不舒服，林辰勳則是挨了頭部觸身球後頭暈想吐，都需持續觀察。

王維中今天投到第3局面對葉竹軒的打席，在投球後明顯不適，雖最終完成該局投球，但並未在第4局繼續站上投手丘，此役只投3局、38球收工，未被敲出安打，有3次三振、1次保送。

葉君璋表示，王維中因鼠蹊部不舒服，「因為這個位置，擔心繼續投會更嚴重，所以讓他下來，要再觀察，至少目前知道是不嚴重。」他解釋若是拉傷，摸起來會是整片硬硬的，「但他是說一點點」。

被追問王維中能否在周日繼續登板，葉總認為有難度，「我個人覺得是沒辦法，明天才可以確定，這個部位要很小心，如果沒有完全好，投球會用到，必須是百分之百健康才會讓他投。」

林辰勳則在第2局就挨了頭部觸身球，續留到7局上跑壘後感覺不適，7局下由劉時豪接替蹲捕，葉君璋對此提到，「他跑到一壘時說想吐，所以這個也是要觀察，怕腦震盪。」