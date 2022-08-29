中職／龍隊5人內野鐵桶陣奏效 葉總：相信伍鐸

味全龍隊歷經九死一生，今天在9局下遭到逼平後，持續面臨失分危機，以5人內野布陣賭一把，成功將戰線逼入延長，最終在延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋點出關鍵是因相信投手伍鐸的能力，才會有這樣的佈局。

悍將此役帶著1：0領先進入第9局，曾峻岳在兩出局後因2保送、1安打釀成滿壘，與林智勝在滿壘時的對決被敲安打，這支安打為龍隊掃回兩分逆轉戰局。

9局下戰局再掀另一波高潮，范國宸以安打開局，高國輝補上二壘打，代跑的莊韋恩直接連繞三個壘包，跑回追平分；龍隊持續面臨危機，選擇連續故意保送林益全、張進德，再祭出5人內野佈陣賭一把。

葉君璋親自指揮布陣，將外野手董秉軒換成內野手吳東融，伍鐸先面對董子恩飆出重要的三振，吳東融再換成外野手曾陶鎔，王勝偉纏鬥12球還是出局，比賽進入延長。

葉君璋解釋當時的思維，「第一是我們相信投手能力有到那邊，才會有這樣機會去做這個布局，伍鐸有辦法讓打者打到內野，加上前面兩個真的都是強打又是左打，伍鐸的控球可以，我們相信他可以在滿壘時控在想要的位置。」

龍隊去年也曾祭出5人內野，結局同樣是成功避免讓比賽遭到結束，葉君璋也說確實兩次算都成功，「有時也是球運，唯一可以賭的也只有這樣，如果是投手不同、打者不同，就無法做這件事。」