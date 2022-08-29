聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊5人內野鐵桶陣奏效 葉總：相信伍鐸

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊9局下祭出5人內野。圖／味全龍隊提供
味全龍隊9局下祭出5人內野。圖／味全龍隊提供

味全龍隊歷經九死一生，今天在9局下遭到逼平後，持續面臨失分危機，以5人內野布陣賭一把，成功將戰線逼入延長，最終在延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋點出關鍵是因相信投手伍鐸的能力，才會有這樣的佈局。

悍將此役帶著1：0領先進入第9局，曾峻岳在兩出局後因2保送、1安打釀成滿壘，與林智勝在滿壘時的對決被敲安打，這支安打為龍隊掃回兩分逆轉戰局。

9局下戰局再掀另一波高潮，范國宸以安打開局，高國輝補上二壘打，代跑的莊韋恩直接連繞三個壘包，跑回追平分；龍隊持續面臨危機，選擇連續故意保送林益全、張進德，再祭出5人內野佈陣賭一把。

葉君璋親自指揮布陣，將外野手董秉軒換成內野手吳東融，伍鐸先面對董子恩飆出重要的三振，吳東融再換成外野手曾陶鎔，王勝偉纏鬥12球還是出局，比賽進入延長。

葉君璋解釋當時的思維，「第一是我們相信投手能力有到那邊，才會有這樣機會去做這個布局，伍鐸有辦法讓打者打到內野，加上前面兩個真的都是強打又是左打，伍鐸的控球可以，我們相信他可以在滿壘時控在想要的位置。」

龍隊去年也曾祭出5人內野，結局同樣是成功避免讓比賽遭到結束，葉君璋也說確實兩次算都成功，「有時也是球運，唯一可以賭的也只有這樣，如果是投手不同、打者不同，就無法做這件事。」

葉君璋 伍鐸

延伸閱讀

中職／李凱威11局擊斃悍將 龍隊雙北通吃真北方王者

中職／使用說明書換一下 葉總看林凱威對決思維需修正

中職／踏進餅總思考領域 葉總看經典賽捕手、第四棒

中職／葉君璋看到國家未來捕手希望 林辰勳進步添自信

相關新聞

中職／李凱威11局擊斃悍將 龍隊雙北通吃真北方王者

味全龍、富邦悍將隊今天經歷雲霄飛車般的一戰，兩隊終結者輪流砸鍋，戰線鏖戰到延長11局，由李凱威敲出超前安打，劉基鴻補上三...

中職／龍隊5人內野鐵桶陣奏效 葉總：相信伍鐸

味全龍隊歷經九死一生，今天在9局下遭到逼平後，持續面臨失分危機，以5人內野布陣賭一把，成功將戰線逼入延長，最終在延長11...

中職／38歲王勝偉找到身體密碼 打擊回春

富邦悍將隊老將王勝偉成為打擊榜上的奇蹟，以38歲高齡高居前段班，今年能繳出回春成績，其實來自多年來對自我訓練的堅持，包括...

威廉波特少棒／北市福林國小奪季軍 近12年最佳

世界少棒聯盟（LLB）世界少棒賽昨天在美國威廉波特落幕，台北市福林國小投手廖芫豎在季軍戰上演完封勝，以2：0擊敗美國東南...

中職／李凱威敲勝利安 劉基鴻補三分砲

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰味全龍，兩對鏖戰至延長賽十一局，靠著李凱威的勝利打點安打及劉基鴻的三分砲拉開比分，終場龍隊以6...

中職／先發投捕都傷退 王維中鼠蹊部不適、林辰勳想吐

味全龍隊今天打到延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，但先發投捕王維中、林辰勳都提前退場，總教練葉君璋賽後解釋兩人傷情，王維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。