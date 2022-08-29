中職／李凱威11局擊斃悍將 龍隊雙北通吃真北方王者

味全龍、富邦悍將隊今天經歷雲霄飛車般的一戰，兩隊終結者輪流砸鍋，戰線鏖戰到延長11局，由李凱威敲出超前安打，劉基鴻補上三分砲，龍隊終場以6：2贏球，本季在新莊球場續保10勝1敗的絕對優勢。

龍隊由王維中先發，在第3局面對葉竹軒的打席，投完球疑似左膝有狀況、做了伸展，防護員上前關切後，他繼續留在場上完成這局投球，但第4局並未續投。王維中只投3局、38球，未被敲出安打，有3次三振、1次保送。

李子強先發5.2局、87球都是生涯新高，僅被敲4安打、無失分，他在第6局面對劉基鴻的打席，疑似因抽筋無法續投，仍留下一場好投。

雙方先發投手都未失分，悍將隊在6局下出現3安打串聯，成為先取分的一方，但戰局在9局上生變，曾峻岳在兩出局後出現2保送、1安打，與林智勝在滿壘時的對決被敲安打，為龍隊掃回兩分逆轉戰局。

9局下再掀另一波高潮，面對伍鐸的投球，范國宸以安打開局，高國輝補上二壘打，代跑的莊韋恩直接連繞三個壘包，跑回追平分；龍隊持續面臨危機，選擇連續故意保送林益全、張進德，祭出5人內野布陣賭一把，伍鐸先面對董子恩飆出重要的三振，王勝偉纏鬥12球還是出局，比賽進入延長。

龍隊在11局上打開攻勢，李凱威先敲超前安打，劉基鴻的三分砲讓現場鴉雀無聲，伍鐸熱投43球、兩局，搞砸領先後反倒拿下勝投。

龍隊本季在天母球場拿下16勝13敗，在新莊則是更壓倒性的10勝1敗，全年度至今拿下43勝，在雙北兩座球場就占了26勝。 鏖戰到延長11局，味全龍隊由李凱威敲出超前安打，劉基鴻補上三分砲，終場以6：2擊敗富邦悍將隊。記者侯永全／攝影

=[3中央社台北29日電=]3

中職富邦悍將隊今天與味全龍隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第11局，龍隊靠著李凱威關鍵安打超前比分，劉基鴻補上3分砲，終場以6比2拿下勝利、中止近期2連敗。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，龍隊派出投手王維中先發，王維中開賽先保送首名打者王勝偉，但接著連抓9個出局數，沒有被敲出安打，但3局投完提前退場。

悍將隊前5局也沒能拿下分數，6局葉竹軒率先敲出安打開啟攻勢，1人出局後靠著王正棠、申皓瑋接連安打送回超前分。

味全龍隊前8局都沒能拿下分數，9局上2人出局後有攻勢，張政禹選到四壞保送，郭天信安打延續攻勢，再靠著悍將外野手失誤攻佔二、三壘，張祐銘選到四壞保送，林智勝滿壘上場打擊，棒打悍將終結者曾峻岳，一棒2分幫助球隊翻轉戰局。

悍將9局下半追分，范國宸敲安、由莊韋恩上場代跑，高國輝敲出二壘打、莊韋恩一口氣跑回本壘，幫助球隊扳平比數。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽11局上，味全龍隊靠著林孝程安打、短打推進，蔣少宏、李凱威接連安打送回超前分，劉基鴻開轟，一棒3分、擊碎悍將追分希望。

李凱威今天單場2安、貢獻1分打點，為勝利打點，也獲選單場最有價值球員（MVP）；劉基鴻今天前4打數沒有敲出安打，延長賽敲出關鍵全壘打，為個人本季第7轟、貢獻3分打點。