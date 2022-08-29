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中職／龍王體虛 王維中投3局未被敲安自己先退場

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王維中投球感到不適。 記者侯永全／攝影
王維中投球感到不適。 記者侯永全／攝影

味全龍隊「龍王」王維中身體狀況再度拉警報，今天面對富邦悍將隊，還未被敲出安打，在第3局伸展、指示防護員上丘，最終未在第4局繼續站上投手丘，此役只投3局收工。

新莊棒球場今天上演「歐巴」的同場交鋒，龍隊推出王維中先發，悍將隊則以周一補賽的第28人名義啟用李子強，李子強前兩局都遇到麻煩但力保不失，反倒是王維中先出狀況。

王維中在第3局面對葉竹軒的打席，在投球後疑似腳部有狀況、做了伸展，防護員上前了解狀況後，他繼續留在場上完成這局投球，但第4局並未續投，龍隊換上趙璟榮接手。

王維中先發3局共用38球，未被敲出安打，有3次三振、1次保送，他才剛在8月7日自背部傷勢傷癒復出，今天又提前退場。

王維中。 記者侯永全／攝影
王維中。 記者侯永全／攝影

王維中 富邦悍將

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