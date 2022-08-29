U18世界盃／各國都缺國際賽經驗 心理素質更顯重要

U18世界盃棒球賽中華隊備戰，總教練周宗志評價此次左打攻擊能力比上屆好，但近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多國際賽停擺經驗缺乏、心理素質很重要。

U18世界盃棒球賽中華代表隊備戰，今天在三重棒球場練球，預計9月2日出發赴美，會先在美職匹茲堡海盜隊小聯盟基地打對抗賽，對手為U18世界盃美國、加拿大、澳洲代表隊，中華隊上一屆2019年拿下冠軍、此次力拚連霸。

此批球員中有7名球員在今年中職選秀會中獲得青睞，包括黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城、黃劼希、林詔恩、舒治浩，隊長由黃勇傳擔任。

周宗志表示，兩屆球員整體相比，落差不會太大，這一批球員左打攻擊能力比上一屆好，但集訓後半段幾場交流賽有些優勢不見了，這段期間也有幫他們調整，希望正式賽可以展現出來，整體而言，速度、揮棒擊球能力都不會比上一屆差。

至於投手方面，周宗志也解釋，這兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多國際賽停擺，球員欠缺國際賽機會磨練，對他們來說多少會有影響，但各國狀況都一樣，打到後面選手的心理素質很重要。

U18世界盃棒球賽總計12支球隊參賽，預賽分2組舉行，A組球隊為美國、韓國、荷蘭、加拿大、巴西和南非，B組為中華隊、日本、墨西哥、澳洲、巴拿馬和義大利。

中華隊預賽將依序與巴拿馬、義大利、澳洲、墨西哥交手，預賽最後一天與日本隊碰頭；周宗志表示，日本是勁敵，但預賽前4場比賽也很關鍵，對於墨西哥、巴拿馬、澳洲的情蒐都會做得更詳細一點。