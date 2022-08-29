中職／使用說明書換一下 葉總看林凱威對決思維需修正

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊投手林凱威。報系資料照
味全龍隊投手林凱威。報系資料照

味全龍隊今年選秀首輪選進的旅美投手林凱威，近期呈現的比賽內容不穩，總教練葉君璋打算改變使用方法，對於他碰到的問題，葉總認為技術沒有問題，「配球上要修正，還有心態也要修正。」

富邦悍將隊上周五與龍隊的交手上演一場逆轉勝，林凱威登板挨了戴培峰的三分砲、張進德的陽春砲，悍將靠雙捕開砲中止在新莊對龍隊的9連敗，林凱威也承擔敗投。

被問到林凱威的問題，葉君璋指出，對決思維、配球需要修正，「應該說，中職打者適應他們適應很好，他們在美國的賽制和台灣有稍微不同，我們這邊的對戰真的太頻繁，所以對手很容易了解你的狀況，這部分需要小心。」

中職近年不少海歸派投手，已在場上繳出實績的並不多，統一獅隊胡智為可能已是其中最出色的一個，今年已為獅隊貢獻9勝、120.2局、防禦率2.61。

葉君璋對此回應：「我覺得胡智為適應了，他在我們這邊待了半年，而且是很正常在出賽，他也上過大聯盟、有經驗，心態和其他人有些不同。」葉總解釋，小聯盟以內容優先，數據好、內容好才有機會上升，而大聯盟追求的是結果，而胡智為的差異可能就在這點，「他知道在結果為前提的情況下該怎麼做。」

林凱威 胡智為 葉君璋

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