聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／實測找到身體密碼 王勝偉空降打擊榜不是偶然

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊王勝偉。報系資料照
富邦悍將隊王勝偉。報系資料照

富邦悍將隊老將王勝偉昨天敲出3安打，打擊率再竄升，至今天賽前以3成23強勢排在聯盟第3。以38歲高齡繳出回春成績，其實來自多年來的堅持，包括「實測」找到身體密碼，發現維持在79到81公斤之間是最適合自己的體重。

王勝偉昨天的猛打賞之後，生涯累積1299支安打，即將再跨過一道百安里程碑關卡，而聯盟史上共有10人完成1300安，達陣時的最老紀錄由黃忠義的37歲205天保持，王勝偉至今天年齡為38歲150天，鐵定會改寫最老紀錄。

要在38歲高齡維持高檔表現當然不容易，王勝偉有自己堅持的一套課表，不只在訓練上，也從生活日常著手。

「剛進職業第二年就有教練講，如果要預防年紀大、退化速度快，這些事情現在就要開始做。」他現在有時早上就會出去慢跑、輕鬆跑個15分鐘，若感覺比較疲勞，就會提早兩小時到球場泡冷熱水、做伸展，賽前飲食只吃到5、6分飽，每年也會針對每個階段容易出現的疲勞，透過自主訓練時多去額外加強。

至今仍結實的體態也不是偶然，王勝偉透露這是經過長年的檢測，他發現在85到86公斤時移動速度變慢、揮擊也不是那麼理想，82到84公斤揮擊有比較好，但移動還是不理想，「抓在79到81（公斤）之間，長打、移動速度、跑壘速度會比較適合。」

儘管已是老將，王勝偉也坦言心境上還不夠成熟之處，包括日前被提醒只差補足打席就會進榜，也造成他的揮擊比較著急，「作為第一棒，原本的心態只是想求上壘，讓後面學弟去幫助球隊得分，結果注意到後有比較急想要安打，打到壞球，上壘率也被影響。」他笑說也是很難得有能進打擊榜的機會，心情上有稍微被動搖到。

王勝偉 富邦悍將

延伸閱讀

中職／吳哲源優質先發首勝悍將 7連勝逼近陳義信紀錄

中職／被界外球砸中要害 男球迷被讚「沒在閃的真男人」

中職／林立、成晉相爭打擊王 曾豪駒點名王勝偉也不錯

中職／江少慶又崩盤4.2局退場 本季近半場次投不滿5局

相關新聞

中職／李凱威11局擊斃悍將 龍隊雙北通吃真北方王者

味全龍、富邦悍將隊今天經歷雲霄飛車般的一戰，兩隊終結者輪流砸鍋，戰線鏖戰到延長11局，由李凱威敲出超前安打，劉基鴻補上三...

中職／龍隊5人內野鐵桶陣奏效 葉總：相信伍鐸

味全龍隊歷經九死一生，今天在9局下遭到逼平後，持續面臨失分危機，以5人內野布陣賭一把，成功將戰線逼入延長，最終在延長11...

中職／38歲王勝偉找到身體密碼 打擊回春

富邦悍將隊老將王勝偉成為打擊榜上的奇蹟，以38歲高齡高居前段班，今年能繳出回春成績，其實來自多年來對自我訓練的堅持，包括...

威廉波特少棒／北市福林國小奪季軍 近12年最佳

世界少棒聯盟（LLB）世界少棒賽昨天在美國威廉波特落幕，台北市福林國小投手廖芫豎在季軍戰上演完封勝，以2：0擊敗美國東南...

中職／李凱威敲勝利安 劉基鴻補三分砲

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰味全龍，兩對鏖戰至延長賽十一局，靠著李凱威的勝利打點安打及劉基鴻的三分砲拉開比分，終場龍隊以6...

中職／先發投捕都傷退 王維中鼠蹊部不適、林辰勳想吐

味全龍隊今天打到延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，但先發投捕王維中、林辰勳都提前退場，總教練葉君璋賽後解釋兩人傷情，王維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。