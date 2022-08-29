中職／實測找到身體密碼 王勝偉空降打擊榜不是偶然

富邦悍將隊老將王勝偉昨天敲出3安打，打擊率再竄升，至今天賽前以3成23強勢排在聯盟第3。以38歲高齡繳出回春成績，其實來自多年來的堅持，包括「實測」找到身體密碼，發現維持在79到81公斤之間是最適合自己的體重。

王勝偉昨天的猛打賞之後，生涯累積1299支安打，即將再跨過一道百安里程碑關卡，而聯盟史上共有10人完成1300安，達陣時的最老紀錄由黃忠義的37歲205天保持，王勝偉至今天年齡為38歲150天，鐵定會改寫最老紀錄。

要在38歲高齡維持高檔表現當然不容易，王勝偉有自己堅持的一套課表，不只在訓練上，也從生活日常著手。

「剛進職業第二年就有教練講，如果要預防年紀大、退化速度快，這些事情現在就要開始做。」他現在有時早上就會出去慢跑、輕鬆跑個15分鐘，若感覺比較疲勞，就會提早兩小時到球場泡冷熱水、做伸展，賽前飲食只吃到5、6分飽，每年也會針對每個階段容易出現的疲勞，透過自主訓練時多去額外加強。

至今仍結實的體態也不是偶然，王勝偉透露這是經過長年的檢測，他發現在85到86公斤時移動速度變慢、揮擊也不是那麼理想，82到84公斤揮擊有比較好，但移動還是不理想，「抓在79到81（公斤）之間，長打、移動速度、跑壘速度會比較適合。」

儘管已是老將，王勝偉也坦言心境上還不夠成熟之處，包括日前被提醒只差補足打席就會進榜，也造成他的揮擊比較著急，「作為第一棒，原本的心態只是想求上壘，讓後面學弟去幫助球隊得分，結果注意到後有比較急想要安打，打到壞球，上壘率也被影響。」他笑說也是很難得有能進打擊榜的機會，心情上有稍微被動搖到。