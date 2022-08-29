中職／弟弟在痛、哥哥開轟 高國麟感受的不是哥的霸氣

富邦悍將隊高國麟昨天挨完觸身球還在痛，高國輝隨即代打開轟，用全壘打護送弟弟可以慢跑回來，兩人在繞壘後交換盡在不言中的笑容，以為是作為哥哥的霸氣，結果高國麟解密：「不是，他不是關心我，他是笑我。」

高國麟生涯中已多次當過高國輝全壘打的「滷蛋」，但本季直到昨天才解鎖第一次。高國麟在7局上被觸身球砸中左臂，當時準備在下一棒代打的高國輝，上前關心治療中的弟弟，隨後就用兩分砲將他送回來，兩人在繞壘完後相視而笑，畫面看起來超有兄弟愛。

高國麟還原挨了觸身球當下的對話，其實高國輝並非上前關心他，「他是笑我，他是說『有這麼痛嗎？』繞壘回來也是笑我『跑步好好跑啦！』」

高國麟解釋，當下是打到手臂上的筋，正好是瞬間無法出力的點，是他生涯中感受最痛的觸身球，跑步也因疼痛感無法正常擺臂，當下被哥哥嗆，「我就靜靜的讓他講」。

站在一壘上看到哥哥開轟，高國麟也說：「讓我不用那麼難的跑回來。」被問到有沒有感受到哥的霸氣，他強調，「球場上沒有哥不哥啦！都是隊友，誰打全壘打我都很開心。」