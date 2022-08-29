聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／弟弟在痛、哥哥開轟 高國麟感受的不是哥的霸氣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國輝昨天代打開轟，高國麟今年第一次成為哥哥全壘打中的「滷蛋」，霸氣讓挨了觸身球的弟弟慢慢跑壘。圖／富邦悍將隊提供
高國輝昨天代打開轟，高國麟今年第一次成為哥哥全壘打中的「滷蛋」，霸氣讓挨了觸身球的弟弟慢慢跑壘。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊高國麟昨天挨完觸身球還在痛，高國輝隨即代打開轟，用全壘打護送弟弟可以慢跑回來，兩人在繞壘後交換盡在不言中的笑容，以為是作為哥哥的霸氣，結果高國麟解密：「不是，他不是關心我，他是笑我。」

高國麟生涯中已多次當過高國輝全壘打的「滷蛋」，但本季直到昨天才解鎖第一次。高國麟在7局上被觸身球砸中左臂，當時準備在下一棒代打的高國輝，上前關心治療中的弟弟，隨後就用兩分砲將他送回來，兩人在繞壘完後相視而笑，畫面看起來超有兄弟愛。

高國麟還原挨了觸身球當下的對話，其實高國輝並非上前關心他，「他是笑我，他是說『有這麼痛嗎？』繞壘回來也是笑我『跑步好好跑啦！』」

高國麟解釋，當下是打到手臂上的筋，正好是瞬間無法出力的點，是他生涯中感受最痛的觸身球，跑步也因疼痛感無法正常擺臂，當下被哥哥嗆，「我就靜靜的讓他講」。

站在一壘上看到哥哥開轟，高國麟也說：「讓我不用那麼難的跑回來。」被問到有沒有感受到哥的霸氣，他強調，「球場上沒有哥不哥啦！都是隊友，誰打全壘打我都很開心。」

高國麟 高國輝

延伸閱讀

中職／吳哲源優質先發首勝悍將 7連勝逼近陳義信紀錄

中職／高國輝帶黑了3階的膚色歸隊 與林益全輪替DH

中職／羅力挑戰102勝被牛棚搞砸 劉基鴻幫龍隊4連勝

中職／皺了的ACE重新燙平 江少慶7局好投擒服桃猿

相關新聞

中職／李凱威11局擊斃悍將 龍隊雙北通吃真北方王者

味全龍、富邦悍將隊今天經歷雲霄飛車般的一戰，兩隊終結者輪流砸鍋，戰線鏖戰到延長11局，由李凱威敲出超前安打，劉基鴻補上三...

中職／龍隊5人內野鐵桶陣奏效 葉總：相信伍鐸

味全龍隊歷經九死一生，今天在9局下遭到逼平後，持續面臨失分危機，以5人內野布陣賭一把，成功將戰線逼入延長，最終在延長11...

中職／38歲王勝偉找到身體密碼 打擊回春

富邦悍將隊老將王勝偉成為打擊榜上的奇蹟，以38歲高齡高居前段班，今年能繳出回春成績，其實來自多年來對自我訓練的堅持，包括...

威廉波特少棒／北市福林國小奪季軍 近12年最佳

世界少棒聯盟（LLB）世界少棒賽昨天在美國威廉波特落幕，台北市福林國小投手廖芫豎在季軍戰上演完封勝，以2：0擊敗美國東南...

中職／李凱威敲勝利安 劉基鴻補三分砲

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰味全龍，兩對鏖戰至延長賽十一局，靠著李凱威的勝利打點安打及劉基鴻的三分砲拉開比分，終場龍隊以6...

中職／先發投捕都傷退 王維中鼠蹊部不適、林辰勳想吐

味全龍隊今天打到延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，但先發投捕王維中、林辰勳都提前退場，總教練葉君璋賽後解釋兩人傷情，王維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。