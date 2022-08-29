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U18世界盃／伍祐城扛終結者 對決鞏冠直言學長眼神很殺

中央社／ 新北29日電
伍祐城。圖／學生棒球聯盟提供
伍祐城。圖／學生棒球聯盟提供

U18世界盃棒球賽代表隊此次設定由伍祐城扛起終結者，他期待學習場上危機化解能力，先前與味全龍隊二軍打交流賽，對決吉力吉撈．鞏冠催球速，直言：「學長眼神很殺。」

平鎮高中畢業投手伍祐城今年季中選秀被台鋼雄鷹在首輪第7順位選進，也被選入U18世界盃棒球賽代表隊，總教練周宗志表示，目前投手群定位安排，伍祐城會放在終結者的角色。

U18世界盃棒球賽代表隊先前也有安排與中職二軍打交流賽，味全龍隊強打捕手吉力吉撈．鞏冠先前受訪就曾點名，對伍祐城的印象深刻、有不錯的球速。

伍祐城接受媒體訪問時笑說，與吉力吉撈．鞏冠有顆失投的滑球被擦到，「學長的眼神很殺，有偷催球速，沒有催應該會被打，催到最快150公里」；最後讓吉力吉撈．鞏冠打出三壘方向高飛球出局，可以解決強打學長很開心。

此次U18世界盃棒球賽，伍祐城期待可以對決美國、日本、韓國，他表示，美國隊打者力量很大，日本隊打者纏鬥性很好，韓國也是傳統強隊，只要有機會都想要對決，也想要測試自己的能力。

伍祐城之前在母隊平鎮高中就是終結者角色，但他不好意思地笑說，常常登板會稍微不穩、太想要三振打者反而位置投得不好，都會先掉分，這次會盡量扮演稱職終結者角色，扛終結者當然是壓力，但上了場就不會多想，也希望可以學習危機解決能力。

U18世界盃棒球賽代表隊此次設定由伍祐城（圖）扛起終結者，伍祐城期待學習場上危機化解能力，談及先前與味全龍隊二軍打交流賽，對決吉力吉撈．鞏冠催球速，直言：「學長眼神很殺。」 中央社
U18世界盃棒球賽代表隊此次設定由伍祐城（圖）扛起終結者，伍祐城期待學習場上危機化解能力，談及先前與味全龍隊二軍打交流賽，對決吉力吉撈．鞏冠催球速，直言：「學長眼神很殺。」 中央社

鞏冠 棒球 平鎮高中

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