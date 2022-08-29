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U18世界盃／直球對決張志豪挨轟 林盛恩盼學經驗

中央社／ 新北29日電
林盛恩。 中央社
林盛恩。 中央社

穀保家商投打二刀好手林盛恩入選U18世界盃棒球賽代表隊，是預定先發投手人選，先前和中信兄弟打交流賽與張志豪直球對決挨轟，感受到職棒強度差異，也希望此次世界盃學經驗。

穀保家商投打二刀好手林盛恩被視為旅外潛力股，旅外也一直是他的目標，此次入選U18世界盃棒球賽代表隊，是先發投手人選之一，林盛恩表示，希望打擊和投球狀況都可以調整到差不多，讓教練團比較好調度，目前投球狀況比打擊好。

U18世界盃棒球賽代表隊先前也有安排與中職二軍和業餘社會隊打交流賽，林盛恩對中信兄弟和味全龍隊都有登板，林盛恩表示，與兄弟隊交手時，對張志豪印象最深刻。

林盛恩透露，與張志豪兩次對決，一次被打出一壘方向強勁飛球接殺，一次146公里的直球被打成全壘打，明顯感受到職棒等級的差距，與好球帶差1顆至1顆半左右的球，職業球員都打得到。

林盛恩明年暑假畢業，他也希望藉由此次世界盃機會好好表現，讓國外球探看到自己，也希望透過世界盃吸收經驗，看看外面世界和各國球風，更能知道高中最後一年還有什麼部分需要再加強。

穀保家商投打二刀好手林盛恩（圖）入選U18世界盃棒球賽代表隊，是預定先發投手人選，他說，希望打擊和投球狀況都可以調整到差不多，也希望藉由此次世界盃機會好好表現，吸收經驗。 中央社
穀保家商投打二刀好手林盛恩（圖）入選U18世界盃棒球賽代表隊，是預定先發投手人選，他說，希望打擊和投球狀況都可以調整到差不多，也希望藉由此次世界盃機會好好表現，吸收經驗。 中央社

穀保家商 張志豪 棒球

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