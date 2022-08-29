聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林立平均8.4場出現1轟 本季全壘打王勢必大減產
中職5隊至少都已出賽81場，打完本季三分之二賽事，目前只有打擊「四冠王」林立達到10轟，在這個全壘打產量大幅下滑的球季，有可能出現史上單季最少轟的全壘打王。
林立目前打擊率3成50、全壘打10支、打點64分、安打107支都在全聯盟排名第一，樂天桃猿隊打完84場比賽，從平均數看來，每8.4場才會出現1轟，推算打完120場球季賽時，可能只有14到15轟。
中職過去32個球季，不到20轟奪下全壘打王共有7次，2000年興農牛隊林仲秋以15轟稱霸，是史上單季最少產量，不過當時各隊只打90場，他平均每6場1轟，開轟效率還是高出林立。
本季已打206場比賽，全聯盟累積166轟，猿隊目前39轟排名第1，剛好是去年產量的一半，林立、朱育賢合計19轟，林泓育、林承飛各有6轟。
值得一提的是，朱育賢去年22轟奪下生涯第2座全壘打王，也是唯一突破20轟的打者，今年成為林立挑戰生涯首座全壘打王的最大威脅，味全龍隊40歲老將林智勝8轟排名第3，爆發力值得期待。
猿隊目前全壘打數領先，統一獅隊28轟排名墊底，也是唯一不到30轟的球隊，投手群挨轟42支全壘打，同樣是5隊最慘數字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言