聽新聞
test
0:00 / 0:00

U15世界盃／中華隊晉複賽 教練讚打擊回溫、投手臨危受命

中央社／ 台北29日電
U15世界盃棒球賽預賽第2戰，中華隊29日與捷克交手，中華隊以7：2拿下預賽2連勝、提前確定晉級複賽，預賽最後一戰將與古巴交手。（中華民國棒球協會提供） 中央社
U15世界盃棒球賽預賽第2戰，中華隊29日與捷克交手，中華隊以7：2拿下預賽2連勝、提前確定晉級複賽，預賽最後一戰將與古巴交手。（中華民國棒球協會提供） 中央社

U15世界盃棒球賽預賽第2戰，中華隊投手黃天賜臨危受命、登板中繼投5.1局失1分，率隊擊敗捷克、晉級複賽，總教練曾偉誠給他80分，也提到打擊方面慢慢回溫，希望接下來複賽努力爭取最好成績。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，中華隊昨天首戰擊敗地主墨西哥，今天與捷克隊交手，先發投手蔡琞傑開賽有狀況，2局換上投手黃天賜接手中繼、穩住陣腳，幫助球隊以7：2搶下預賽2連勝、提前確定晉級複賽（超級循環賽）。

黃天賜今天總計投5.1局僅被敲出3支安打，投出6次三振、2次保送，失掉1分責失分，展現壓制力，幫助球隊守住勝利、拿下勝投，是球隊搶勝功臣之一。

總教練曾偉誠表示，黃天賜臨危受命上場，長局數中繼有效壓制對方攻擊，也在投手丘上策動2次關鍵雙殺守備，教練團給他今天的表現打80分。

曾偉誠提到，黃天賜在國內各比賽一直都是表現很穩定的投手，面對大場面、場上有狀況，都可以有效控制局面，教練團也有設定，今天有狀況需要長中繼就會派他上場，他也不負教練團期待、完成教練團交代的任務。

中華隊昨天與墨西哥隊比賽團隊僅敲出2支安打，今天打線甦醒，團隊敲出6支安打加上對手守備也有狀況，中華隊1局攻下3分、7局再攻下4分，順利拿下比賽勝利，傅鈞致今天單場2安1打點、打擊表現最突出。

曾偉誠表示，團隊打擊狀況慢慢回溫，這場比賽無論在打擊策略、攻擊節奏都有慢慢找回好的感覺，也有利用自己的優勢，希望之後比賽一場比一場好，預賽最後一戰中華隊將和古巴隊交手。

曾偉誠表示，預賽拿下2連勝、提前確定晉級複賽，也希望之後超級循環賽複賽，可以努力取得最好成績晉級決賽。

棒球

延伸閱讀

U15世界盃／黃天賜好投 中華隊2連勝晉級複賽

MLB／洋基被運動家從3A叫上的投手收拾 賈吉吞3K拚50轟失利

中職／桃猿四分之三側投賴知頎多練曲球 首度升一軍

U15世界盃／張耀允對地主墨西哥先發好投 中華隊搶首勝

相關新聞

中職／李凱威11局擊斃悍將 龍隊雙北通吃真北方王者

味全龍、富邦悍將隊今天經歷雲霄飛車般的一戰，兩隊終結者輪流砸鍋，戰線鏖戰到延長11局，由李凱威敲出超前安打，劉基鴻補上三...

中職／龍隊5人內野鐵桶陣奏效 葉總：相信伍鐸

味全龍隊歷經九死一生，今天在9局下遭到逼平後，持續面臨失分危機，以5人內野布陣賭一把，成功將戰線逼入延長，最終在延長11...

中職／38歲王勝偉找到身體密碼 打擊回春

富邦悍將隊老將王勝偉成為打擊榜上的奇蹟，以38歲高齡高居前段班，今年能繳出回春成績，其實來自多年來對自我訓練的堅持，包括...

威廉波特少棒／北市福林國小奪季軍 近12年最佳

世界少棒聯盟（LLB）世界少棒賽昨天在美國威廉波特落幕，台北市福林國小投手廖芫豎在季軍戰上演完封勝，以2：0擊敗美國東南...

中職／李凱威敲勝利安 劉基鴻補三分砲

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰味全龍，兩對鏖戰至延長賽十一局，靠著李凱威的勝利打點安打及劉基鴻的三分砲拉開比分，終場龍隊以6...

中職／先發投捕都傷退 王維中鼠蹊部不適、林辰勳想吐

味全龍隊今天打到延長11局以6：2擊敗富邦悍將隊，但先發投捕王維中、林辰勳都提前退場，總教練葉君璋賽後解釋兩人傷情，王維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。