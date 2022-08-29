中職／206戰只出現166轟 單場平均0.81轟是近9季最慘

中職本季300場球季賽已經打完206場，只剩不到三分之一賽事，全聯盟目前166支全壘打，單場平均只有0.81支，如果延續到季末，將是2014年球季之後，最近9季最慘數字。

各隊整季應賽120場，目前出賽81到84場，按照這個全壘打速度推算，本季約會出現242、243轟，也將是2015年球季後，單季最少轟紀錄。

中職史上最多全壘打的球季是2016年，當年4隊全壘打數都破百，整季240場球季賽出現603轟，中信兄弟隊169轟也寫下單季新高。

中職近兩季調降比賽用球的恢復係數，各隊長打火力明顯下降，去年因為味全龍隊首次在一軍出賽，總場次從240場增至300場，但全壘打數只有331支，比前年足足少了230支。

今年球季打到現在，全壘打產量再度縮減，單場平均0.81支又比去年1.1支退步，預料將是2015年後，首次出現單季不到300轟紀錄。

中職過去32季共有7次單場平均不到1支全壘打，依序是1999年0.92、2000年0.97、2003年0.99、2010年0.66、2011年0.99、2013年0.8、2014年0.87；兄弟2010年22轟是史上單季單隊最少紀錄，但靠4名洋投卡斯帝、羅曼、麥格倫、庫倫打下江山，最後抱回總冠軍。