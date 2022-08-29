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中職／獅隊推「鬆DAY」主題球衣 金孫被「鬆」成瞇瞇眼
統一獅隊在9月10、11日的台南棒球場主場賽事，與輝葉按摩椅合作推出「輝葉鬆DAY」聯名主題活動，全隊將換上特別設計的主題球衣，兩天的賽事分別迎戰樂天桃猿與味全龍隊。
獅隊與輝葉按摩椅合作邁入第3年，「 輝葉鬆DAY」聯名主題活動發揮獅隊與輝葉雙方品牌特色，主視覺透過輝葉按摩椅主力產品與獅隊眾多帥氣球星相互搭配，總教練林岳平及選手陳傑憲、蘇智傑、林靖凱、古林睿煬皆在主視覺中現身，「國民金孫」古林睿煬更是被「鬆」成瞇瞇眼。
主題球衣使用輝葉的主色「熱力紅」與球隊主色「陽光橘」進行交叉運用，呈現熱力又陽光的繽紛與活潑感，獅隊將在兩天主題日穿上這件球衣拚戰。
主題日適逢周末進行，以Sunday諧音將活動名取為「鬆DAY」，搭配輝葉專業按摩及健身器材體驗活動，賽事當日現場將陳列輝葉重點明星商品：一健椅與追夢椅PLUS，也將進行兩日不同的互動體驗活動，讓球迷們可以先在場外按摩鬆一下，再帶著愉快心情觀看球賽；此外更將於周日場規劃公益拍賣活動，給予偏鄉小學棒球隊幫助，放鬆之餘做公益，支持小選手棒球夢。
兩天賽事在五局中場將抽出各10位的幸運球迷，憑中奬票根即可獲得ENERGY能量磁石涼感護腕；當天只要獅隊贏球，賽後MVP得主也將獲得一台COZY FIT律動奇機2.0。
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